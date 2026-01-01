高市早苗可能宣布提前大選 日經創新高 日圓續貶值

前日本央行政策制定委員會成員櫻井真表示，由於市場對首相高市早苗的財政政策方針愈發擔憂導致日圓持續走軟，他認為日本央行必須在6月或7月前至少加息一次，也可能提前至4月。

在發表上述言論之際，日圓因當地媒體報道高市早苗計劃於下月提前舉行選舉而進一步下跌，創下一年來的最低水平，並接近財務省在2024年干預匯市時的價位。

日本財務省上一次入市干預是在2024年7月12日，當天美元兌日圓觸及 159.45的日內高點。同年，日本還另外進行了3次干預，當時美元兌日圓的日內高點分別為161.76、160.17和157.99。