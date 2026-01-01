高市早苗可能宣布提前大選 日經創新高 日圓續貶值

前日本央行政策制定委員會成員櫻井真表示，由於市場對首相高市早苗的財政政策方針愈發擔憂導致日圓持續走軟，他認為日本央行必須在6月或7月前至少加息一次，也可能提前至4月。
在發表上述言論之際，日圓因當地媒體報道高市早苗計劃於下月提前舉行選舉而進一步下跌，創下一年來的最低水平，並接近財務省在2024年干預匯市時的價位。
日本財務省上一次入市干預是在2024年7月12日，當天美元兌日圓觸及 159.45的日內高點。同年，日本還另外進行了3次干預，當時美元兌日圓的日內高點分別為161.76、160.17和157.99。
在首相高市早苗可能宣布提前大選的背景下，日本股市大漲、政府債券收益率飆升。國防與核電相關股票上漲，這一交易主題助推了股市上行、債市走弱以及日圓貶值。
鑑於高市早苗支持率居高不下，若現在舉行選舉，可能會進一步鞏固其權威，並為所謂的「高市早苗交易」帶來第二波動力。「高市早苗交易」此前已推動債券下跌，並令日圓走軟。
櫻井真的觀點表明，他認為日本央行在接下來的兩次會議中都不會採取行動來支撐日圓，這意味如果日圓繼續下跌，在此期間支撐匯率的責任將落在財務省身上。
櫻井真指出，雖然日本央行上個月將借貸成本提高到 0.75%，此乃30年來最高水平，但這僅起到了防止日圓進一步下跌的「剎車」作用，並沒能像通常的加息那樣推動匯率回升。
市場普遍預期行長植田和男領導的委員會將以大約每半年一次的節奏加息。因此，4月份加息將早於市場共識。根據周二早間的隔夜掉期交易數據，交易員認爲4月份加息的概率約為40%。
日圓跌勢加劇、日經指數刷新歷史高點等，在在證明投資者期待政府可能推出更激進財政刺激的預期。