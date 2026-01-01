留意一指標 大市將再展現標準升市模式

大市身處1月中旬，直到執筆一刻止計，本月大市之形態仍暫屬先低而後高，恒指暫時由2日之低位 25,717點升至13日至高位27,143點。即月內之波幅已稍擴闊至1,426點，但以1,426點之波幅計雖已不算少，惟可能仍未能滿足月內之所需。另外1個月之高低位是很少同時出現現於8個交易日之內，故在本月餘下之交易日，理論上該有更大之波幅點出現，從而擴闊月內之波幅以滿足所需，同時亦能拉闊月內高低位之距離，已符合慣性之要求，而從目前大市之表現來看，只要恒指能持續穩守在10天時線(約在26,321點左近)之上，技術上該有利後市再進一步往上尋月內之新高。

移動線方面之表現正逐步轉穩，目前各組平均移動線之排列由上而下為10天線(約在26,321點左近)，50天線(約在26,021點左近)，100天線(約在26,021點左近)，20天線(約在25,987點左近)及250天線(約在24,241點左近)。

值得留意的是，目前10天線已再重越各組平均移動線，只要20天線再重越50天及100天線，則其時各組平均移動線將回復正常之順序。此刻技術上會再次展現1個標準之升市模式。論形勢，當有利於大市逐步往上尋頂，而所指之頂，暫時為去年11月13日之高位27,188點及去年10月2日之高位 27,381點。需要留意，恒指一旦突破27,381點，即表示大市已開始進入新一潮之中期升浪中，而整個牛市1期亦會再呈續尋頂之趨勢。