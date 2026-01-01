伊朗的反政府示威，跟當地控煙政策以至文化有甚麼關係？ 凱恩斯曾引述列寧，要摧毀一個資本主義社會，最好的方法莫過於摧毀其貨幣。伊朗當前大規模反政府示威，正正就是源於由超級通脹與貨幣貶值引發的經濟危機。經濟危機，卻迅速演變為反哈梅內伊政權的最大規模動盪。近日，伊朗女性疑似用焚燒中的哈梅內伊畫像來點煙的照片，更在社交媒體瘋傳，彷彿整個反政府示威是因哈梅內伊禁止女性吸煙而起。伊朗式控煙躺著也中槍？先讓Grok從文化角度說起：

「在當代伊斯蘭共和國，政府自2007年起實施嚴格控煙法，禁止公共場所吸煙、限制廣告，並針對水煙(伊朗傳統社交文化核心)視為健康與道德威脅。女性公開吸煙更受社會譴責與規範，與強制戴頭巾等性別控制相呼應，被視為政權擴大道德管制的工具，引發文化衝突。2025年底至2026年初的新一波全國抗議，女性公開吸煙成為強烈象徵：年輕女性燒毀最高領袖阿里哈梅內伊肖像，並用火焰點燃香煙。這不僅違反控煙禁令與女性吸煙禁忌，還挑戰政權道德權威與個人自由，延續歷史上煙草作為抵抗工具的傳統，象徵對國家強加規範的徹底藐視。」

物極必反，本地官員亦曾以保護女性免受加味煙欺騙為由，推銷禁止加味煙，惹來反父權分子狠批其言論歧視女性不能理解有薄荷味的煙一樣危害身體。近年，香港的吸煙率其實已跌至歷史性新低的9.1%，女性的吸煙率更只有2.7%，遠比男性的16.4%低，相差13.7個百分點！比較其他先進地方，例如傳統強調「自由、平等、博愛」的法國，兩性吸煙率的差距只有1.8個百分點。伊朗呢？差距是20.6個百分點！難怪伊朗女性焚燒哈梅內伊畫像點煙的照片，成了挑戰政權道德權威與個人自由的象徵。

婦女能頂半邊天的香港，兩性吸煙率的差距竟然像伊朗多過似法國，是個值得深思的現象。「女性、生命、自由」這句由庫爾德婦女運動成員首次使用的口號，在這一波伊朗反政府示威再次遍地開花。長期欠缺「自由、平等、博愛」的父權主義地方，對「女性、生命、自由」的渴求始終是禁不住的。今天，社交媒體瘋傳的照中照提醒世人，控煙的深層次效果可以比摧毀貨幣有過之而無不及：儘管伊朗式控煙長期無法令女性吸煙率清零，卻能夠一下子被視為政權擴大道德管制的工具。