美元在2025年經創下8年來最差表現，主因市場彌漫對美國聯儲局未來將繼續降息預期；美國與其他主要經濟體利差收窄，美元吸引力降，不利套息活動。當然更重要的原因來自投資者對美國財政和貿易政策包括關稅措施的擔憂，龐大債務負擔及財政赤字削弱了投資者對美元的信心；這也促使全球央行加速去美元化，增加黃金儲備。美國總統特朗普採取的反傳統政治手段，被視為全球地緣政治局勢惡化的始作俑者，貴金屬價格持續創新高，足以反映投資者的避險意識有多高漲；進一步打壓美元作為避險資產的需求。隨各國央行繼續增持黃金，減持美債，儲備資產多元化配置策略將在2026年持續；加上新興市場股市表現優於美股，環球資金將加速去美元化步伐。

根據報道，星展私人銀行在其2026年上半年市場展望晚宴開幕致辭時，建議投資者若持有美元比例過高，應考慮進行對沖，因為謹慎是必須的，且亞洲貨幣整體價值相對被低估，借貸成本亦一般較低。亞洲貨幣的融資成本處於低水平。以1個月新加坡元隔夜利率(SORA)為例，大約在1厘至1.3厘之間。不論日圓、人民幣抑或新加坡元，借貸成本都相對較低。然而，亞洲貨幣選擇並不多，當中去年已反彈了4%的人民幣，肯定是首選增強配置對象。從A股連續3日成交突破3萬億元人民幣，資金加快追捧人民幣資產可見，資金流的指標作用再次發揮。

儘管美國股市佔全球市值約三分之二，當中「七大」科技巨頭就佔去美國股市市值約三分之一。市場對高度集中的風險意識提升變得更謹慎。亞洲市場在中長期估值及分散投資方面具備相對優勢。 大型科技股流動性明顯增加，不少中港日台韓人工智能產業鏈概念板塊極受資金追捧，人工智能在日常生活範疇中的廣泛落地及應用在在證明絕非互聯網泡沫，問題在於估值在龐大資本開支下能否合理地及時回本、變現並實現盈利。