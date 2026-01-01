超威動力 憧憬估值提升

內地大型鉛酸動力電池供應商超威動力(951)，產品主要用在電動自行車，平均更換周期約2年，有穩定周期基礎。受惠國家補貼政策，內地電動自行車市場正處穩定增長期，帶動上游產業鏈發展。現時大股東及家族成員共持股約40%，另有同行競爭對手天能動力(819)持股約10%，反映其核心價值被同行認同。

由於行業處穩定周期，加上在行內處於前列地位，超威動力已連續多年保持收入增長，去年上半年收入更錄273億元人民幣，按年增約28.4%。惟受原材料價格上漲影響蠶食部分盈利，純利約2.05億元人民幣，與上年同期相若。現價計年度化市盈率不足4倍，估值吸引。