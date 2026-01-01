超威動力 憧憬估值提升

內地大型鉛酸動力電池供應商超威動力(951)，產品主要用在電動自行車，平均更換周期約2年，有穩定周期基礎。受惠國家補貼政策，內地電動自行車市場正處穩定增長期，帶動上游產業鏈發展。現時大股東及家族成員共持股約40%，另有同行競爭對手天能動力(819)持股約10%，反映其核心價值被同行認同。
由於行業處穩定周期，加上在行內處於前列地位，超威動力已連續多年保持收入增長，去年上半年收入更錄273億元人民幣，按年增約28.4%。惟受原材料價格上漲影響蠶食部分盈利，純利約2.05億元人民幣，與上年同期相若。現價計年度化市盈率不足4倍，估值吸引。
財務方面，公司擁等值約246億元人民幣資產，其中現金高達80億元人民幣，同時有近167億元人民幣總負債，其中約104億元人民幣有息銀行貸款。以現時數字計，公司負債比率不算高，且每年的業務現金流尚算不錯。現價市帳率約0.22倍，低估值已反映不少利淡。
總結，公司鉛酸電池產品有不錯技術護城河，不論從市盈率或市帳率角度，現價估值偏低，有價值投資的機遇。只要市場對公司看法轉趨樂觀，公司估值或有向上提升的空間。
作者為中原資產管理聯席董事，證監會持牌人士，其本人及相關客戶並沒有持有上述股份，並可能隨時買入/賣出以上提及股份