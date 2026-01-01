中國生物製藥估值低於同業 上望空間近40%

中國生物製藥(1177)是一家領先的中國製藥企業，專注於研發、生產及銷售創新藥物和仿製藥。公司如何賺錢？主要通過創新藥物的專利銷售、仿製藥的批量生產，以及與聯營公司(如F-star Therapeutics、Ambrx)的合作，獲取研發授權和銷售分成。公司強調創新轉型，2024年創新產品佔總收入41.8%，並通過併購以，例如2025年收購F-star Therapeutics。而集團透過加快創新產品的銷售(2025上半年增長27.2%)、新藥獲批上市(如CDK4/6抑制劑、HER2-EGFR產品預計2025下半年上市)、以及中國醫療市場需求增長(例如腫瘤和肝病領域)等因素來加快集團的增長速度，市場預計集團將會在2026年推出約25款創新產品，到2027年更可以超過30款，令到集團的創新產品佔比逐步提升。

內地生物製藥行業目前正處於上升周期，隨著內地對創新療法的需求增長，市場潛力不斷擴大。在競爭方面，行業中的競爭者增多，新進入者和現有企業皆不斷推出新產品，對市場份額造成壓力。然而，對於專注於高端產品並擁有先進技術的企業來說，仍具備競爭優勢。整體營運成本方面，儘管研發及生產成本上升，但企業可通過規模經濟及效率提升來緩解部分壓力。此外，政府對生物製藥行業的支持政策也有助於降低企業的政策性成本，進一步促進產業的健康發展。由於行業前景廣闊，吸引了大量投資流入設施擴建及技術創新，從而有望提升企業的整體盈利能力。

集團的主要產品按收入計算以腫瘤科藥物為主，約佔總收入的37.2%，另外肝病藥物則佔第二，達到11.9%，至於餘下的佔比則包括手術及鎮痛藥物、呼吸系統藥物及心血管藥。集團主要市場為內地市場，只有少量出口至海外，由於內地在腫瘤和肝病的發病率高企，對集團產品的需求均見持續增加，而該等產品的銷售增長，成為了支持集團整體業績的主要動力。尤其是集團專注於創新藥物的研發與製造，涵蓋心血管疾病、代謝疾病、肝病及腫瘤等主要治療領域。近期收購Hygieia，這將使其進一步強化在小干擾RNA(siRNA)技術上的應用，其主攻方向為慢性病的治療，顯示出強大的市場潛力。

市場現時共有25個分析師對中國生物製藥有進行調研的覆蓋，市場預期中國生物製藥去年全年的收入可以達到330億元人民幣，按年上升14.4%，至於2026年及2027年的收入分別360億元人民幣及401.5億元人民幣。至於每股盈利則分別為0.25元、0.26元及0.30元人民幣，以現價值計，遠期市盈率分別為2.3倍至24.6倍。至於市場對中國生物製藥的目標價範圍由6元至13元，而中位數價格為9.57元，較現價仍然有39.4%的上望空間。而估值上市較市場同業的估值為低，而中國生物製藥的股價自去年9月升上9.12元見頂後持續回落，並向下跌穿50天線阻力，其後股價形成一浪低於一浪走勢並最低曾跌至去年12月底的6.13元，在9天RSI成功重返30以上水平後，帶動股價重返20天線及50天線，加上RSI已升破70，短期走勢仍然可以走強。預期股價可以逐步反彈，並以整個回調幅度的61.8%作為反彈目標，上望8元，投資者可以先在7.1元買入，只要股價未有失守50天線6.8元，可以繼續持有。

資深證券分析師 (並非是證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益。