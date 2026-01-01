在中美貿易戰下 中國貿易順差創歷史高

根據《CNBC》報導，中國海關總署公布最新的數據，2025年中國貿易順差創歷史新高，達1.2萬億美元，反映出口從美國轉向其他全球目的地的轉變。面對特朗普政府激進的關稅打壓，中國實現了多元化，向歐盟、東南亞、拉丁美洲和非洲等地區大量出口。 中國海關總署的數據顯示，其貿易順差較2024年增長20%。僅12月份，順差達1,141億美元，為歷史第三高。前兩高位是去年的1月和6月，凸顯了中國工廠為避開嚴厲的美國關稅所做的努力。 然而，亮眼數據的背後，可預見中美貿易關係急劇冷凍的訊號。數據顯示，中國12 月對美出口暴跌30%，連續第9個月下滑，自美進口也大跌29%。

儘管受到內需疲軟與地緣政治的雙重夾擊，中國外貿展現驚人韌性，且超乎預期的成績。12 月以美元計價的出口年增率達 6.6%，遠高於預期的 3%，也優於 11 月的 5.9%。進口表現同樣強勁，年增 5.7%，創下自去年 9 月以來的最快增速，遠超市場預期的 0.9%。 綜觀 2025 全年，受關稅波及，中國對美出口年減 20%，自美進口則縮水 14.6%。 因應美國市場進入寒冬，中國廠商積極「換道超車」。12 月數據顯示，中國對歐盟與東協(ASEAN)的出口分別增長 12% 與 11%，成功填補美國的缺口；不過，這種「西邊不亮東邊亮」的策略也引發國際社會的擔憂。

國際貨幣基金組織(IMF)總裁曾敦促中國應加速提振國內消費，而非過度依賴出口來驅動經濟。另有經濟學家認為中國龐大的貿易順差對全球貿易體系的破壞力，將不亞於特朗普的關稅政策，並預言各國將築起更多貿易壁壘以自保。 儘管外貿火熱，中國內部經濟仍面臨房地產與就業市場低迷的考驗，通縮陰霾揮之不去。2025 年全年消費者物價指數(CPI)持平，未能達到官方設定的 2% 成長目標。 由於強勁的出口適度緩解中國內需疲軟的壓力，加上美中貿易緊張局勢暫時緩解，預期內地在今年第一季將維持宏觀政策立場不變。

值得注意的是，作為戰略物資的稀土，12 月出口量年增 32% 至 4,392 噸，全年出口量亦增長 12.9%。在糧食安全方面，儘管中美在去年 10 月達成一年期貿易休戰協議，中國承諾購買大量美國大豆，但 12 月大豆進口量僅微幅增加 1.3%。 市場靜待下週一將公布的中國第四季及全年 GDP 數據，根據《路透》調查顯示，經濟學家預估中國第四季經濟成長率為 4.5%，能否達成 2025 年設定的 5% 目標，將是全球關注焦點。