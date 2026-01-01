政策推動中長期資金入市 利A股慢牛

中證監副主席陳華平日前在第三十屆中國資本市場論壇上表示，證監會將加大對中長期資金入市的支持，推動各類中長期資金的入市規模，提高市場的穩定性和活力。中央金融辦會同證監會和相關部門早前相繼出台了推動中長期資金入市的指導意見和實施方案，推出了長周期考核、保險資金長期股票投資試點等一系列針對性措施。
截至去年末，中長期資金在A股的流通市值已達23萬億元人民幣，較年初增長了36%。同時，證監會在科技創新方面的支持措施也相當顯著。深化科創板和創業板的改革措施，如引入資深投資者和設置科創成長層，旨在提升科技企業的市場價值。此外，持續優化對科技創新企業的服務，全生命周期支援其發展，為高科技領域的融資提供了堅強保障。陳華平還強調，對中小投資者權益的保護是促進投融資功能協調的重點。
隨著A股投資者數目超過2.5億，95%以上為中小投資者，他們在市場訊息獲取和風險識別方面面臨劣勢，需更加努力確保交易公平和資訊透明。採取針對性措施，優化投資者保護機制，將有助於增強市場的穩定性和透明度。中證監在深化併購重組改革、提升分紅穩定性等關鍵領域亦表現出積極舉措。同時，將嚴厲打擊各類違法行為，確保市場運行在公平、公正的環境中，助力中國資本市場的高品質發展。政策推動中長期資金入市，將為中國股市帶來堅實而穩定的支持，有利慢牛行情的延續。
(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)