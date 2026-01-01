性蕭條是商舖價格下跌原因之一

所謂的「性蕭條」，不止是中國，而是全球所有先進國家的共同現象。以美國為例子，有過性經驗的高中生佔39%，1991年則是54%。在18歲至29歲的青少年當中，有24%在過去一年完全沒有性行為，是2010年的兩倍。18歲至64歲每周一次性行為以上的比例是37%，1990年則是55%。 中國的情況也好不到哪裏去，20歲至39歲的成年人當中，有三成至四成在過去一年完全沒有性行為。 至於日本，同樣好不到哪裏去，草食男和乾物女，又有「昭和男兒、平成廢宅、令和偽娘」的說法，這些流行名詞說明了一切。韓國有「Magalia」運動，其用拇指和食指比出小圓圈的動作，象徵男性生殖器短小，更加是激發了男女矛盾，其生育率是0.72，全球最低。

現時比較崇尚的是精準生育，即是成年人有了物質基礎，而且心理狀況成熟，在有心備孕之後，用精準的性行為計算，例如日子、食物等等，甚至是人工受孕。在周全準備之下生育，子女得以健康成長的機會率比較高。 反之，意外懷孕，例如美國人常常取笑黑人有母無父，又或者是成龍和吳綺莉誕下的小龍女，得以健康成長的機會率，就比較低了。 因此，可以說，到了今天，性行為和生育率的相關性，固然仍然很高，但比起以前，已大大的減低了。 可是，在七十年代的性解放運動之後，性和結婚生子兩者已然關係脫鈎，社交消費活動的活躍度和性行為的追求卻是脫不了關係。因此，性蕭條也就嚴重的影響了消費，尤其是在今天中國內需缺乏的大環景下，性蕭條更加是令其雪上加霜。

在穿衣方面，有一個老笑話，是女人對男人說，如果沒有女人，你們男人的褲子穿破了，誰來中補？男人的回答是：如果沒有女人，男人穿褲子幹啥？ 華衣美服、燭光晚餐、蒲如clubbing、唱K等，都是求偶活動；男人買車，甚至是買錶炫耀，主因往往也是為了溝女，買禮物、買手袋，也是為博紅顏一笑。可以想像，當性蕭條已成為今日的主軸，社會的消費也會蕭條到哪一地步，推理下去，商舖的價格下跌，性蕭條也是責無旁貸。