簡樸房登記快開始 業主及早部署

政府就「簡樸房」規管邁出重要一步，相關登記制度將於今年3月1日正式開始。根據安排，登記期為期1年，在限期屆滿前，現有劏房業主必須清楚交代去向：是選擇繼續經營並進行登記及日後認證，抑或停止出租，把單位還原原有間隔，或改以其他合法方式出租。換言之，今次登記並非純粹行政程序，而是逼使業主重新審視其物業的經營模式。

那麼，哪些單位需要登記？根據條例，大致可歸納為兩個原則。第一，單位的實際間隔與屋宇署原本核准圖則不同，並被分間成兩個或以上單位；第二，該等分間單位是以兩份或以上租約，分別、獨立出租。簡單而言，只要單位曾經改動間隔，分成多個單位，並以多於一份租約出租，便屬於需要登記及日後申請簡樸房認證的範圍。若未有完成認證而繼續出租，便屬違法。