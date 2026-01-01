簡樸房登記快開始 業主及早部署

政府就「簡樸房」規管邁出重要一步，相關登記制度將於今年3月1日正式開始。根據安排，登記期為期1年，在限期屆滿前，現有劏房業主必須清楚交代去向：是選擇繼續經營並進行登記及日後認證，抑或停止出租，把單位還原原有間隔，或改以其他合法方式出租。換言之，今次登記並非純粹行政程序，而是逼使業主重新審視其物業的經營模式。
那麼，哪些單位需要登記？根據條例，大致可歸納為兩個原則。第一，單位的實際間隔與屋宇署原本核准圖則不同，並被分間成兩個或以上單位；第二，該等分間單位是以兩份或以上租約，分別、獨立出租。簡單而言，只要單位曾經改動間隔，分成多個單位，並以多於一份租約出租，便屬於需要登記及日後申請簡樸房認證的範圍。若未有完成認證而繼續出租，便屬違法。
市場存在容易被忽略盲點。例如業主把單位出租學生合租，是否需要登記？關鍵仍然回到上述兩個原則。首先，要看有沒有改動原有間隔。早前有報道，沙田某屋苑業主把原本三房單位改成五房，這情況已符合第一個原則；接著要看第二個原則——出租方式。如果該五房是以多於一份租約分別出租，便需要登記。相反，若只是以一份租約出租整個物業，又或只出租其中一個分間房間，其餘自用，則一般不納入規管。
簡樸房認證並非易事，涉及多項建築、安全及面積等標準，亦須委聘認可專業人士作核證，存在一定門檻及成本。同時，成功認證的單位，亦會受《業主與租客(綜合)條例》下的租務管制，在租金加幅及租期方面受到限制。業主在1年登記期限內，實在有需要仔細計算成本與回報，審慎規劃，衡量是否值得走上認證之路。