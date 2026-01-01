歐洲經濟停滯不前 歐元卻穩步上揚

去年歐元上揚13%。作為全球第二大儲備貨幣，歐元在這一輪全球儲備重構中呈現穩定攀升趨勢。資料顯示，截至2025年第三季度，歐元在全球外匯儲備中的份額為20.33%，穩居第二大儲備貨幣。歐元計價資產需求有所回暖，外部機構發行歐元債券的活躍度上升，也在一定程度上印證了這一趨勢。
歐洲央行與國際貨幣基金組織調查顯示，歐元作為全球商品出口兌換貨幣的比例超過40%，顯示出歐元在國際貿易中的地位上升。
不過，儘管匯率表現強勁，歐元區經濟基本面依然脆弱。歐盟委員會在秋季展望報告中將2025年歐元區GDP增速下調至1.3%，較此前預測下調一個百分點，而作為經濟引擎的德國，2025年GDP增速僅為0.3%。2025年上半年，歐盟貿易順差801億歐元，較2024年同期929億歐元下降14%。
歐盟委員會強調，美國政府宣佈的進口關稅正對歐洲公司的出口前景造成壓力，歐盟經濟增速將低於此前預測。法國央行行長表示，特朗普提高對歐盟進口商品的關稅，歐洲需要尋找替代龐大美國市場的增長途徑，或消除內部貿易壁壘。
值得注意的是，德國宣佈了5,000億歐元的基建基金，同時，歐盟也推出了8000億歐元的「重新武裝歐洲」計劃。這些大規模財政刺激措施被視為歐元長期估值的關鍵支撐。
2026年，歐元運行更可能呈現區間震盪特徵。不同情景下，歐元的波動區間取決於利差收斂速度、經濟增長修復程度以及外部衝擊的疊加效應。
經濟增長方面，有大行預計，2026年全球經濟增長率約為2.8%，歐元區增長有望回升至1.5%，較此前預測上調0.7個百分點，這為歐元提供了一定的基本面支撐。析人士指出，若貿易摩擦升級，歐元匯率可能再次逼近平價水準，並通過金融市場與實體經濟管道產生連鎖反應。
從歐元區內部看，宏觀政策立場總體趨於穩定。歐盟委員會在最新發佈的經濟展望中預計，2026年歐元區經濟將實現約1.2%的溫和增長；歐洲央行則判斷，2026年通脹率將回落至1.9%，略低於2%的目標。歐洲央行行長拉加德多次強調，當前利率政策「處於良好位置」，不急於調整。
受能源價格下跌、食品通脹放緩和工資增長放緩的影響，通脹率將低於歐洲央行的預期。路透社調查顯示，多數經濟學家預計，歐洲央行在2026年乃至2027年將維持政策利率不變。