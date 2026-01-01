歐洲經濟停滯不前 歐元卻穩步上揚

去年歐元上揚13%。作為全球第二大儲備貨幣，歐元在這一輪全球儲備重構中呈現穩定攀升趨勢。資料顯示，截至2025年第三季度，歐元在全球外匯儲備中的份額為20.33%，穩居第二大儲備貨幣。歐元計價資產需求有所回暖，外部機構發行歐元債券的活躍度上升，也在一定程度上印證了這一趨勢。

歐洲央行與國際貨幣基金組織調查顯示，歐元作為全球商品出口兌換貨幣的比例超過40%，顯示出歐元在國際貿易中的地位上升。

不過，儘管匯率表現強勁，歐元區經濟基本面依然脆弱。歐盟委員會在秋季展望報告中將2025年歐元區GDP增速下調至1.3%，較此前預測下調一個百分點，而作為經濟引擎的德國，2025年GDP增速僅為0.3%。2025年上半年，歐盟貿易順差801億歐元，較2024年同期929億歐元下降14%。