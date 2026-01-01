11月私宅落成量急挫九成 年內次低

本港私人住宅市場在2025年展現出明顯的起伏節奏：雖然全年供應量整體保持穩定，但月度落成數字波動劇烈；與此同時，動工量從低位緩慢回升，反映發展商對未來市場的信心正逐步重建。
2025年11月，私人住宅落成量急轉直下。根據屋宇署日前最新公布的資料，全港僅有3個項目取得入伙紙，合共提供383個單位，較10月份的3,820伙暴跌約九成，創下年內按月第二低的水平。這三個項目分別是九龍城的「南首」(313伙)、石塘咀山道81號(69伙)，以及位於汀九的青山公路-汀九段291號(僅1伙)。這種斷崖式下跌，主要原因是10月多個大型及中型項目集中落成，推高單月數字至年內高峰，之後自然進入相對真空期。
放眼全年首11個月，私人住宅累計落成17,558伙，較2024年同期輕微下跌約6%。從地區分布來看，九龍區依然是供應主力，共有26個項目、8,641伙落成，佔整體近一半(約49.2%)；新界區則有12個項目、6,101伙，佔比約34.8%；港島區相對較少，17個項目提供2,816伙，僅佔16%。截至11月底，這數字已達到差估署預測全年20,862伙的84.2%。市場普遍預期，在12月最後一個月，部分中大型項目包括元朗「柏瓏III」(約680伙)等將陸續取得入伙紙，再加上零星小型項目，全年落成量有望貼近2萬伙大關，基本符合官方預測。
相比落成量的劇烈波動，動工情況則顯得較穩健。2025年11月，全港有4個私人住宅項目展開上蓋工程，涉及約241伙，包括中環伊利近街41至47A號(150伙)、筲箕灣南安街67至77號(86伙)，以及渣甸山和山頂的少數豪宅單位。此外，屋宇署最新修訂數據時加入了元朗東成里一個大型項目(1,572伙)，大幅推升累計數字。因此，首11個月私宅動工量達到8,529伙，較2024年全年總量5,030伙大幅增加近69.6%，成為近4年第二高水平。
整體而言，2025年的私人住宅市場呈現「前高後穩」的特徵：上半年及年中落成相對集中，下半年月度數字起伏較大，但全年供應仍維持在合理水平。動工量雖然按年顯著反彈，絕對規模卻仍然偏低，顯示發展商在之前高息環境、銷售審慎以及土地成本壓力下，對新項目的投放態度仍趨保守。