11月私宅落成量急挫九成 年內次低

本港私人住宅市場在2025年展現出明顯的起伏節奏：雖然全年供應量整體保持穩定，但月度落成數字波動劇烈；與此同時，動工量從低位緩慢回升，反映發展商對未來市場的信心正逐步重建。

2025年11月，私人住宅落成量急轉直下。根據屋宇署日前最新公布的資料，全港僅有3個項目取得入伙紙，合共提供383個單位，較10月份的3,820伙暴跌約九成，創下年內按月第二低的水平。這三個項目分別是九龍城的「南首」(313伙)、石塘咀山道81號(69伙)，以及位於汀九的青山公路-汀九段291號(僅1伙)。這種斷崖式下跌，主要原因是10月多個大型及中型項目集中落成，推高單月數字至年內高峰，之後自然進入相對真空期。