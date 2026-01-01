聯想把握AI需求：供應鏈優勢+產品升級 目標價中位數12.26元

聯想集團(992)作為全球領先的科技企業，以「更智能的科技給所有人」為使命，其基本業務主要分為三大類別：智能設備集團(Intelligent Devices Group, IDG)、基礎設施解決方案集團(Infrastructure Solutions Group, ISG)以及解決方案與服務集團(Solutions and Services Group, SSG)。IDG 聚焦於個人電腦(PC)、智能手機、平板電腦及工作站等硬件產品，是公司核心業務，涵蓋消費者及企業市場，強調AI整合以提升用戶體驗；ISG 則提供伺服器、儲存系統、邊緣計算及AI基礎設施解決方案，針對數據中心及雲端需求；SSG 則專注於支持服務、管理服務、項目解決方案及混合AI應用，涵蓋軟件即服務(SaaS)及數位轉型諮詢。

根據最新2025/26財年第二季度數據(總收入約205億美元)，IDG 收入約151億美元，佔總收入約74%，維持行業領先地位，尤其在AI PC領域；ISG 收入約41億美元，佔約20%，YoY增長24%，得益於AI伺服器需求；SSG 收入約26億美元，佔約13%，YoY增長18%，利潤率高達22%，成為高毛利增長點(註：三大板塊合計超過100%因存在內部業務抵銷及交叉貢獻，實際以官方總收入為準)。集團現時的主要增長動力包括AI PC滲透加速(佔PC出貨33%，預計未來升至更高水平)、混合AI策略轉型(從個人到企業AI應用)、非PC業務多元化(已佔總收入47%)，以及全球擴張如與Alat合作在沙特建廠，預計2026年投產，提升供應鏈彈性。投資近20,000名研發員工，聚焦AI創新，預計總可及市場擴大，推動收入及盈利持續增長，特別在亞太及美洲市場表現強勁。總體而言，聯想正從傳統PC製造商轉型為AI導向的科技解決方案提供者，面對市場波動仍展現韌性。

集團現時按市場的收入佔比分布，基於2025/26財年第二季度(總收入205億美元)，所有地區均錄得雙位數年比年增長。公司收入地理分布均衡，美洲市場佔約33%，年增36%，受AI基礎設施及PC需求推動；中國市場佔約25%，年增9%，基礎設施及中小企業業務穩定；亞太(不含中國)市場佔約22%，年增14%，智能設備及服務在日本、印度表現突出；歐洲、中東及非洲(EMEA)市場佔約20%，年增22%，方案服務增長顯著。此分布顯示聯想全球布局均衡，美洲及亞太為主要增長引擎，中國貢獻穩定，EMEA展現服務韌性，支持集團向混合AI轉型。

聯想集團將受益於新興需求、強大的供應鏈管理能力及產品升級，而新興需求是支持聯想集團未來增長的重要因素。高性能計算(HPC)與AI伺服器的需求不斷上升，反映出市場對高科技解決方案的渴求。此外，隨著企業推進數位轉型，各種基於AI的應用和服務的需求隨之擴大，這進一步促進了聯想集團在企業市場中的機會。這種需求不僅為個人電腦市場注入活力，也為伺服器和雲端解決方案帶來增長潛力。另外，強大的供應鏈管理能力使聯想集團能夠在記憶體成本上升的環境中維持毛利率。公司透過其大規模採購能力以及良好的供應商關係，能有效管理成本並減少對利潤的影響，這為應對不穩定的市場條件提供了支持。加上產品升級方面，聯想集團持續推進其產品線向AI電腦及高性能伺服器進化。這不僅提升了產品的競爭力，也迎合了市場對創新和高端產品的需求，為未來增長打下了堅實的基礎。

市場現時共有19位分析師對聯想集團進行調研覆蓋，預期至2026年3月底止的年收入可以達到786.1億美元，按年上升13.8%。至於2027年3月底的收入，更會再按年上升8.2%至850.6億美元。至於2026年及2027年的每股盈利則會分別達到0.13美元及0.14美元，按現價計算的預測市盈率分別會是9.2倍及8.1倍。現時分析師對聯想集團的目標價預測範圍定在10元至20元之間，而目標價的中位數則為12.26元，以現價計算仍然有接近28%的上望空間，投資者可以在9元水平買入，按股價由去年10月主要阻力位11.86元開始回落，並以低位見8.69元計算的整個跌浪總跌幅，以黃金比率計算38.2%的反彈目標，可以上望10.2元，只要股價未有失守前底8.69元，暫時毋須沽出止蝕。