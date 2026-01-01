宏福苑對香港二手樓市的啟示

在立法會第一次大會討論後，我們可以知道宏福苑大火讓我們現時大廈維修保養的機制的流弊一覽無遺。同時亦讓一眾「相關人士」如驚弓之鳥，亦導致最近每當有火災發生，傳媒也格外留心。今次事件揭示出維修保養不再是一個簡單選擇題，而是關乎居民生死的重大問題，以往很多投資者評估投資舊樓回報時，只看租金回報率，保養成本並不是一個重要考慮。但在今後，筆者相信政府極大可能會加強對高齡樓宇的消防巡查，一旦接獲強制驗樓令或消防修葺令，相信會嚴肅處理。舊樓業主或面臨動輒數萬甚至數十萬元的大維修開支，香港居住高樓齡物業的市民，無不紛紛對未來的大廈維修大感頭痛，亦從不少區議員聽聞，有部分法團主席祈求盡快「過莊」，希望盡快放下這燙手山芋，以免誤墮法網或招人話柄。這令筆者非常之擔心劣幣驅逐良幣的現象，到最後最壞情況可能已餘下希望在維修工程中上下其手的人願意擔任法團要職，令情況更加嚴重。

由此可推論，未來20年以上的舊樓可能會出現較大折讓，而一些如宏福苑般高樓層的屋苑也有可能會面臨更大問題。因為樓層高發生火災意外時，我們香港的大型雲梯未必能出動使用，皆因某地段路面未必能容下該等大型功能車。保險公司亦可能調升高齡樓宇的火險和第三者責任險保費，部分大廈甚至可能面臨「拒保」風，皆因今次事件，有關保險公司將要賠償數十億金額。

再者，銀行或許會更「進取」地調低個別舊樓的估值，甚至直接拒批按揭，特別是針對那些沒有達到合格消防標準，或管理不善的住宅，因此這些單位的流轉性將急劇下降。筆者為免被該地段的物業代理公司的銷售員「詛咒」，故不會公開有關數據，各位精明讀者請自行推測。