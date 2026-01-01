安全帶：不自由毋寧死的佛系規管

美國新罕布什爾州(New Hampshire)的車禍死亡率怎樣？

Live Free or Die，是美國新罕布什爾州的州格言。佛系規管，新罕布什爾州是美國唯一沒有強制安全帶法例的州份。地球的另一邊，我們的特區政府溫馨提示：佩戴安全帶可減低司機和乘客在迎頭相撞意外中死亡和重傷的風險分別約四成和七成。不自由毋寧死的新罕布什爾州，難免死得人多吧？Grok的答案可能令特區官員感到意外：

「雖然新罕布什爾州過去十年死亡人數有所上升(與全國趨勢一致)，但按人口或行駛里程計算，它並非死亡較多的州，反而屬於較安全的一類。缺少成人安全帶法確實導致一些可預防死亡，但其他安全因素讓該州避免成為高死亡率例外。」