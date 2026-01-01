當PEST遇上特朗普

以前讀書的時候，曾在策略管理課中學到一個工具叫「PEST」，用來檢視企業身處的外部環境，分析包括政治(Political)、經濟(Economic)、社會(Social)和科技(Technological)。當年講師總愛拿「美國」當作「政治穩定」的典範，理由有四。其一是制度成熟，美國擁有完善的憲政制度、三權分立、司法獨立，長期維繫著政治秩序；其二是政權和平交替，即使政黨輪替頻繁並時有爭拗，但總統選舉和政權交接基本上都能在憲法框架下平穩進行；其三是國際地位穩固，冷戰結束後美國成為超級大國，其政治影響力與外交穩定被視為企業投資的保障；最後是美國的法律制度相對透明，企業能在可預測的規則下運作。

做生意的，自然偏愛穩定的政治環境，特別是需要前期投入大量資金的產業。想想也是，誰願意在五時花六時變的環境下投資？有趣的是，講師那套教材恐怕要重寫。 自從特朗普入主白宮，不論是美國本土還是全球局勢，政治環境愈來愈不穩定。不說別的，就以本周最新搞作為例。他在周末突然宣布，由2026年1月20日起，信用卡利率將不得超過10%，為期一年。先不論此舉是否需要取得國會批准，光是這種毫無預警的行政干預，就足以令市場措手不及。

從消費者和零售行業角度去看，這消息當然是福音。目前美國的信用卡利率平均約為20%，一旦在10%封頂，持卡人的每月利息支出將大幅下降，意味可支配收入隨之增加。此外，消費信心也會提升，借款成本降低，不單減輕債務壓力，還可能刺激更多人刷卡消費，短期內整體支出有望上升。 然而，於發卡機構而言簡直是晴天霹靂。眾所周知，銀行是依靠淨利差賺錢，利率上限直接砍掉一半，利息收入勢必銳減。雖說消費增加或許能帶動交易量，進而提升手續費與部分利息收益，但信用卡本質上是無擔保借貸，屬於高風險業務，銀行通常依靠高利率來彌補壞帳損失。現在無法合理為風險定價，就只能轉向保守策略，包括收緊信貸額度，提高申請門檻，甚至減少發卡數量。此外，為了彌補損失，銀行可能提高年費、交易手續費，或新增各類附加費用。

由此推斷，若利率真的封頂，首當其衝的將是那些擁有龐大信用卡業務的銀行，例如摩根大通、花旗、美國銀行和第一資本信貸。至於以交易手續費為主的支付網路商Visa和萬事達，則面臨危機並存的局面。一方面，若銀行縮減發卡規模，交易量下滑勢必衝擊收入；另一方面，消費者負擔減輕，刷卡意願提升，又可能帶來反向結果。況且，Visa約六成收入來自海外，萬事達更高達七成，受美國本土政策波及相對有限。至於美國運通(AXP)比較尷尬，既是支付網路商又是發卡銀行，而且近半收入來自美國本土，恐怕劫數難逃。

這場風暴最終如何演變，我們只能拭目以待。只是回頭想想，那個曾被講師奉為政治穩定的模範生，如今卻成了PEST分析中最不可測的變數，不免令人感慨，時代真的變了。