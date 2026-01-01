培生擂台無敵盃的賽後感想

聖誕節後的12月27日，培生擂台無敵盃進行了第四屆的比賽，這次一共有7場比賽，重頭戲是香港拳王羅四海對澳門KOL/運動員Black Joe。 培生擂台無敵盃的出現，完全是一個偶然。幾年前，電競之父鍾培生不知發了甚麼神經，和父母說，要買一個ring。母親以為他大個仔，要訂婚結婚了，誰知他買的是打拳的ring，還聘請國際級的專人高手，作為教練。 好巧不巧，沒多久，鍾培生和林作公開吵架，雙方議定，以男人的方式，即是打，去了結恩怨。這場拳賽，成為了城中熱話，鍾培生和林作均賺了不少錢，可惜是林作的眼睛受傷了，以後再也打不了拳。

至於鍾培生，對拳擊的興趣愈來愈大，決定大搞。本來，以他的名氣，和搞盛事的實力，有的是投資者，不過他為省麻煩，還是自己出錢，自己搞。我則無端端成為了他的拍擋，即聯合創辦人，既不出錢，也不出力，只管分錢，以及有event時站出來出風頭。 幾年以來，可以看到的是，賽事愈來愈成功，漸漸成為了城中盛事，賣票和贊助的反應也是愈來愈好。 最令人感動的是，本來在香港，拳擊並非最流行的運動，可我們搞得熱鬧，拳手不時感激地對我們說，多謝這系列的賽事，令到他們多出了不少觀眾。正是這些拳手的互動，成為我們把拳賽搞下去的最大激勵和動力。

事實上，這幾年來我們親眼目睹，拳手的拳擊技術大幅進步，拳賽也有了大量基本觀眾，我看身邊的朋友，習武的比例也增加了，在在證明了，這是一門方興未艾的運動。 綜觀國際，所有武術運動當中，商業價值最高的，就是拳擊，而拳手也是收入最高的運動員，這些均可證明拳擊的商業潛力。因此，我對培生擂台無敵盃這項目作為退休金，足以養活我的餘生，是頗有信心的。 拳賽結果，羅四海雖然重了3.9磅，但因練習不足，身軀略肥，太過輕敵，居然敗在狀態大勇的Blcak Joe手下，願賭服輸，還叫了對方一聲「爸爸」。注腳是：由於這場盛事全港關心，居然有外圍賭注，據知投注額過億元，超過一場賽馬。