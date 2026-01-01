【AI詐騙】眼見耳聽都未必為真

接聽電話和視像電話時，即使是熟識親朋的樣子及聲音，也可能是有人運用AI技術的詐騙。 以前，我們經常說「有圖有真相」，但在人工智能(Artificial Intelligence，簡稱AI)時代，即使有圖、有聲音、有影片、甚至視像電話都未必可信。

AI技術發展迅速，騙徒也利用AI進行詐騙，例如通過深偽技術(Deepfake)和語音克隆 (Voice Cloning)，複製他人的樣貌及聲音，製造幾可亂真的虛假影片或聲音。語音克隆是一種常見的AI技術，騙徒可以透過短時間的錄音樣本便能模仿某人的聲音，而Deepfake則透過AI合成技術偽造人物的面部表情與聲音，製作出幾可亂真的假影片。