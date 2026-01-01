華潤飲料委任新主席前景可期

華潤飲料的優勢，源於旗下核心品牌怡寶在包裝水市場奠定的領先地位；圖為其網站。

華潤飲料(2460)日前發佈公告，委任高立為執行董事、董事會主席及提名委員會主席，1月14日起生效。翻查資料，高立自2007年8月加入華潤集團，擁有深厚的華潤烙印，近20年跨領域業務管理經驗，涉足華潤創業、華潤飲料、華潤電力(836)、集團總部等多個板塊，可說是一個具備全局視野、戰略進攻型的財務總監(CFO)，綜合管理能力突出。此次從集團財務中樞重返華潤飲料並執掌董事會主席，兼具集團高度與產業深度，預期可實現更優的戰略賦能。

華潤飲料的優勢，源於旗下核心品牌怡寶在包裝水市場奠定的領先地位；在此基礎上，公司積極延伸產品線至礦泉水、天然水及多元飲料(茶、草本飲品等)，透過「品質+創新」雙輪驅動，並在品牌建設、研發投入、生產運營與數字化轉型方面持續發力，目標是在规模突破的同時進一步優化運營效率，並從純淨水龍頭向綜合性軟飲平台轉型。