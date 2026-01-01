華潤飲料委任新主席前景可期

華潤飲料(2460)日前發佈公告，委任高立為執行董事、董事會主席及提名委員會主席，1月14日起生效。翻查資料，高立自2007年8月加入華潤集團，擁有深厚的華潤烙印，近20年跨領域業務管理經驗，涉足華潤創業、華潤飲料、華潤電力(836)、集團總部等多個板塊，可說是一個具備全局視野、戰略進攻型的財務總監(CFO)，綜合管理能力突出。此次從集團財務中樞重返華潤飲料並執掌董事會主席，兼具集團高度與產業深度，預期可實現更優的戰略賦能。
華潤飲料的優勢，源於旗下核心品牌怡寶在包裝水市場奠定的領先地位；在此基礎上，公司積極延伸產品線至礦泉水、天然水及多元飲料(茶、草本飲品等)，透過「品質+創新」雙輪驅動，並在品牌建設、研發投入、生產運營與數字化轉型方面持續發力，目標是在规模突破的同時進一步優化運營效率，並從純淨水龍頭向綜合性軟飲平台轉型。
包裝水是剛需產品，華潤飲料作為內地龍頭企業，長期競爭力較強，且在下沉市場及新興渠道仍有可觀的業務增量空間；飲料業務涵蓋中式養生茶飲、果汁、運動功能等多熱門類別，持續深化產品策略，「至本清潤系列」、「蜜水系列」持續豐富口味及產品規格，核心品類打造已具雛形，提升空間巨大，預期未來可帶動利潤提升。公司將堅持渠道多樣化發展趨勢，穩步推進渠道優化，完善線上及新興渠道業務布局，推動多渠道共同發展。
另外，2020年3月至2025年1月，高立先後擔任華潤集團財務部副總經理、華潤電力首席財務官等，具備豐富的資本市場經驗，並主導多個重點資本運作項目，如華潤電力期間獲得多個資本市場獎，包括2023年被納入恒指成分股、2024年金紫荊獎。華潤電力此期間毛利率水平、股東回報率均有明顯提升。
綜合而言，高立豐富的履歷使其具備更高的戰略眼光和更全面的視野，將助力華潤飲料提升集團內的資源整合效率，也增強公司的跨領域開拓能力；其專業背景與華潤飲料目前「雙輪驅動」、「提升渠道效率」、「盈利能力提升」等戰略重點高度契合，配合深厚的財務經驗，對業績增長、合規運營及風險管控的精準把控力、優秀的資本市場運作經驗、以及對股東回報的重視，料將為對華潤飲的長遠高質量發展提供有力支撐。