創科實業：穩健現金 降息利好 技術反彈

創科實業(669)是一家全球領先的無繩電動工具、戶外電動設備及地板護理清潔產品製造商。公司主要透過研發創新產品、製造及銷售給專業、工業、DIY(自行動手做)及消費者市場來賺錢，強調無繩技術的領導地位，並持續推出高性能、高效率的電池驅動產品來實現盈利。集團的增長主要來自產品創新、品牌擴張及市場滲透。旗艦品牌MILWAUKEE針對專業用戶，專注於重型應用及安全生產力提升；RYOBI則針對消費者及DIY市場，提供價格親民的無繩工具及戶外設備。其他增長動力包括供應鏈優化、全球製造網絡擴張，以及高毛利產品組合的正面影響，例如售後電池銷售。公司亦透過戰略收購(如Milwaukee Tool)及與主要零售夥伴合作來推動增長。集團的主要市場為北美，佔總收入超過75%，主要受惠於Home Depot等零售夥伴的強勁增長；歐洲佔總收入約17.9%；亞太區及拉美市場則約佔總收入的7.2%。

根據市場上的行業分析，電動工具市場正處於復甦階段，供應鏈逐步回穩，需求也顯示出穩定增長的跡象。主要競爭對手包括創科實業、Great Star及Stanley Black & Decker，彼此在高毛利產品領域展開激烈競爭。隨著行業整體向專業市場轉型，創新和優化產品組合的策略愈加重要。由於原材料價格波動及運輸成本上升，企業面臨一定成本壓力。然而，透過效率提升和卓越的供應鏈管理，各家公司努力緩解這些壓力。隨著經濟環境逐漸改善和市場需求回暖，預期行業在2026年及以後將見證增長。

創科實業的集團年報及中期報告顯示，公司透過供應鏈優化及海外市場的積極本地化，有效降低風險並提升效率。集團強調多元供應鏈及全球採購網絡，以應對地緣政治風險。公司整體盈利狀況穩健，受益於銷售增長及毛利率提升。2025年上半年收入達78.33億美元，增長7.1%；毛利率升至40.3%，反映高毛利產品組合及供應鏈效率。營運效率良好，EBIT達7.09億美元，增長13.3%；EBIT邊際升至9.1%。流動性強勁，上半年產生4.68億美元自由現金流，結束期為淨現金位置。資本結構健康，槓桿比率僅0.7%，債務水平低。

在現金流方面，創科實業的經營現金流於2023年為18.5億美元，2024年增至20.49億美元，但預測在2025年降至12.02億美元，之後在2026年回升至22.57億美元。自由現金流則顯示2025年的8.52億美元，預測在2026年增加至19.07億美元。整體而言，現金流呈現穩步回升的趨勢。

隨著美國聯邦儲備預期進行多次降息，這將顯著降低借貸成本，從而刺激消費者和專業市場的需求。此一利好因素使企業能在融資成本降低的情況下，進一步擴大業務。此外，近期感恩節及黑色星期五的強勁在線銷售數據顯示，消費者對創科實業產品的需求依然穩定，進一步增強對未來業務增長的信心。公司與Home Depot的專屬合作夥伴關係是其一大特色，此關係促進品牌知名度和產品銷量，並為產品推廣提供強勁支持。隨著市場形勢改善，強化的合作夥伴關係將進一步提升創科實業在電動工具行業中的競爭力，確保其未來持續獲得市場份額。這一因素預示公司未來的增長潛力和盈利能力。