零售業變局的投資啟示

筆者熱愛旅遊，每到一個城市，走進百貨公司或大型Outlet，幾乎已成為指定行程。多年來，能夠令我留下深刻印象，當中最具代表性的，莫過於倫敦的 Harrods，以及東京的Dover Street Market。 Harrods的成功，並非單靠品牌數量取勝，而是在於其極為難以複製市場定位。每逢旅遊旺季，Harrods依然人流如鯽，品嚐一頓傳統英式Afternoon Tea，每位索價高達80英鎊，仍然一「枱」難求。全球一線奢侈品牌，往往會將最具代表性、甚至是限量款式產品，優先放在Harrods發售，原因並非單純銷量，而是品牌形象與象徵價值。Harrods本身，已成為高端消費的代名詞。

至於東京的Dover Street Market，則走上另一條截然不同的道路，成功時裝、潮流、藝術與文化融為一體，吸引追求個性與獨特性的消費群。這類零售模式，實際上已由傳統「賣商品」，轉化為「賣體驗」與「賣文化」，正是其能在網購盛行的年代仍具生命力的關鍵。 反觀傳統百貨行業，隨互聯網購物全面普及，消費者的購物習慣已出現結構性轉變。價格透明、物流成熟，加上網購平台能夠提供近乎無限的選擇，令不少欠缺鮮明定位的百貨公司逐步失去競爭優勢。過往主打「一站式購物」經營模式，已經不合時宜。

加拿大Hudson’s Bay Company，正是一個具代表性的例子，公司成立於 1670 年，是北美洲歷史最悠久的企業之一，亦曾是當地中高端百貨的象徵。然而，在消費模式改變、門店成本高企及轉型步伐緩慢的多重壓力下，最終亦難逃結業命運，令人不勝唏噓。 同樣面對困境的，還包括曾經在北美高檔零售市場佔有重要地位的Saks。其母公司Saks Global 近日申請破產保護，標誌着傳統高端百貨模式正面臨嚴峻挑戰。更值得投資者關注的是，事件更波及科技巨企 Amazon。 回顧2024年底，Saks以約27億美元收購Neiman Marcus，Amazon當時斥資 4.75億美元入股，成為主要投資者之一。市場原先憧憬，Amazon可藉此進一步切入高端零售市場，結合其電商平台、物流及科技優勢，打造線上線下融合的奢侈品銷售模式。然而，事與願違，Saks在短時間內資金消耗速度遠超預期，最終走上破產重組之路。

Amazon近日已正式向法院提出反對意見，直言其股權投資「實際上已變得毫無價值」，並批評Saks在不足一年內耗盡數以億美元計的資金，同時拖欠大量供應商款項。Amazon更指出，現行的破產融資方案，可能進一步損害其作為債權人的回收順位，甚至威脅採取更激進的法律行動。 從投資角度分析，這宗交易反映即使是資金雄厚、數據及科技能力極強的企業，在跨界投資傳統零售行業時，仍然面對困難。Amazon過去多年嘗試拓展實體零售，相關投資有成有敗，Saks案例再次說明，零售品牌本身缺乏清晰定位及穩定現金流，單靠科技或平台，並不足以扭轉劣勢。

對Amazon而言，短期內需承受投資減值影響，幸而上述投資，相對集團核心業務，包括電子商貿、雲計算及廣告業務，只是很小的比例，對集團基本前景並未構成太大負面影響。 總括而言，百貨行業未來，不再取決規模或歷史，而在於定位是否清晰、體驗是否獨特。Harrods與Dover Street Market的成功，正好與Hudson’s Bay及Saks的困局形成強烈對比。