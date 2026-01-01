David Webb分析「謎網50」，是因為他投資了後來進行大比例折讓供股的隆成金融。(資料圖片)

David Webb對創業板有甚麼影響？ 說過了，開源情報(Open Source Intelligence)近年在網絡安全、市場營銷、國家執法甚至軍事情報等應用愈來愈流行。就開源數據，從收集分析、評估風險以至決策建議提供一條龍服務，香港最具影響力的先驅應該是Webb-site.com。蓋棺論定，先請Grok分享它的看法： 「Webb-site作為香港股市的開源情報平台，由已故David Webb創辦，透過公開數據交叉分析大幅提升市場透明度與公司治理：揭露如Enigma Network等複雜交叉持股與潛在操縱網絡，促使證監會及廉政公署調查、加強監管，長期保護中小投資者並強化香港作為國際金融中心的信譽與吸引力。然而，負面效應主要為短期衝擊——高調曝光常引發恐慌拋售，例如Enigma事件導致相關股票市值蒸發約61億美元，多隻股份暴跌逾90%，放大小型股波動並影響整體市場信心。」

提升市場透明度，我是沒有理由反對的。開源情報，卻有數據與分析兩大部分。數據再透明，亦難免瞎子摸象的識別問題(Identification Problem)。分析方法擺在眼前，反而較易撇除主觀成分。強調耳朵的結論是「大象似扇子」、強調身軀的結論是「大象似牆壁」。開源情報的潛在偏頗，是瞎子可以被引導到大象身體某部分，從而得出預先想得到的結論。引起David Webb分析「謎網50」，是因為他投資了後來進行大比例折讓供股的隆成金融。以隆成金融為核心，其他49間上市公司的識別條件是曾經相互持股。相互持股犯法嗎？非也，所謂的「謎網50」被評為部分是泡沫、部分收過證監警告股權過度集中等。7年前吧，兩位欄友與我分析過相關數據，數據顯示第一隻謎網股停牌後入市「謎網50」會蝕大本，但到最近第五隻謎網股停牌後買入，回報會跑贏大市！

短期衝擊引發恐慌拋售，我想補充的是長期衝擊導致監管收緊、市場對創業板的信心長期低迷。 作為開源情報的先驅，Webb-site.com有不少地方是值得研究大維修圍標的朋友學習的。調查記者W的《鴻毅與他們的網絡》，便是我稱之為「圍網22」的大維修版「謎網50」。有關系是否就必定有問題？非也。除了瞎子摸象，也是燈下找鑰匙。是的，開源數據只是開源情報的第一步。數據不會說謊，但欠缺分析的數據根本不會說話，而錯誤分析數據亦只會說錯誤的話。