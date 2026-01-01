上周三中午，滬深北三大交易所突然宣布提高融資保證金比例，從80%提高到100%，下午開盤後，指數如斷了線的風箏，放量急跌。不僅如此，上周「有形之手」隨處可見：上周二尾市招商銀行、長江電力、資金礦業等多家權重股均出現超過10億元人民幣的賣盤；上周四，滬深300等ETF被巨額贖回近700億元人民幣，上周五巨額贖回繼續，全周寬基ETF淨流出高達1,914億元人民幣，創下歷史記錄；上周五收市後，官媒發布消息稱，證監會召開2026年工作會議，其中強調要嚴肅查處過度炒作乃至操縱市場等違法違規行為，堅決防止市場大起大落。

之所以不厭其煩地把這些都一一羅列出來，因為這是監管當局非常清楚地向市場傳遞了「降溫」的訊號，尤其是對開年以來商業航太和AI應用的暴漲，或會迎來「嚴肅查處」，因此上周四及五，這兩個板塊中的一些熱門股被大單連續封死在跌停板上。

關於「降溫」，官媒的說法是要長牛不要瘋牛。按照這個定性，那意味著短期的連續上漲或告一段落，市場將進入階段性調整。從技術面看，過去的這17連陽使得日線與20、30日這些短中期均線的乖離過大，而近4萬億元人民幣的每日成交金額顯然也是過熱狀態。因而，我個人認為，本輪調整有兩大目標，一是等待中期均線上行，考慮到目前這兩條均線的上移速度，指數的調整位置大概在4,030至4,050點附近；二是縮量至2.5萬億元人民幣以下。當然，既然上面要的是可控的「長牛」，那這調整只是短期調整，主要目的是改變上升斜率，而不是上升的態勢。