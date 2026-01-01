市場避險情緒高推高金價

市場繼續聚焦國際關稅貿易進展，避險情緒高漲，需求有所升溫，亦推高金價一再向上，根據期金走勢，最新上試4,700美元水平。金屬相關股SPDR金(2840)近日股價走勢亦造好，最新周一股價高開而且升勢一再擴大。如投資者希望部署金屬相關股，看好S金可留意行使價3,741元，26年4月到期，有效槓桿約14倍的S金認購。如投資者看淡可留意行使價2,999.88元，26年6月到期，有效槓桿約9.5倍的S金認沽。
另外，騰訊控股(700)周一股價跟隨大市走勢向下，暫時股價失守20天線水平。如投資者希望趁低吸納希望博騰訊股價反彈，可留意行使價759.38元，26年5月到期，有效槓桿約11倍的騰訊認購。如投資者看淡騰訊，可留意行使價544.88元，26年4月到期，有效槓桿約13倍的騰訊認沽。
資訊只適用於合資格的香港投資者。資訊由瑞銀集團提供，本資料中提供的內容經過編輯審查和修改。最終版本仍會反映編輯的自由裁量權，並可能與瑞銀集團所提供的原始內容有所差異。其僅作參考，並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為瑞銀代表及證券持牌人，並未持有相關上市公司的任何財務權益。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解及自行評估有關風險，並諮詢專業顧問及查閱上市文件內有關結構性產品的全部詳情。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2026。版權所有。