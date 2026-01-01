市場避險情緒高推高金價

市場繼續聚焦國際關稅貿易進展，避險情緒高漲，需求有所升溫，亦推高金價一再向上，根據期金走勢，最新上試4,700美元水平。金屬相關股SPDR金(2840)近日股價走勢亦造好，最新周一股價高開而且升勢一再擴大。如投資者希望部署金屬相關股，看好S金可留意行使價3,741元，26年4月到期，有效槓桿約14倍的S金認購。如投資者看淡可留意行使價2,999.88元，26年6月到期，有效槓桿約9.5倍的S金認沽。

另外，騰訊控股(700)周一股價跟隨大市走勢向下，暫時股價失守20天線水平。如投資者希望趁低吸納希望博騰訊股價反彈，可留意行使價759.38元，26年5月到期，有效槓桿約11倍的騰訊認購。如投資者看淡騰訊，可留意行使價544.88元，26年4月到期，有效槓桿約13倍的騰訊認沽。