WALKER SIR增持飛道旅遊科技 持股升至5.24% 跨主要股東門檻

市場近日聚焦一宗GEM板重大權益披露。香港聯交所最新數據顯示，CHIN HANG (又稱WALKER SIR)增持飛道旅遊科技(8069)合共1,673.5萬股，每股作價0.039元，涉資約65.27萬元。完成增持後，最新持股數目約4,286.5萬股，最新持股比例約5.24%，正式跨越主要股東披露門檻，引發投資界關注。

市場消息指出，WALKER SIR，背景為香港專業投資者，並為「資本家101」創辦人，長期活躍於中小企及上市公司投資圈，過往以「產業協同」及「實體業務結合」的投資風格見稱。

值得留意的是，今次增持行動市場普遍理解為並非零星買入，而屬具部署性質的增持，並且以其「WELCOME HOME」業務品牌相關名義在市場上完成至主要股東門檻水平，令市場對其後續動向產生更多聯想。