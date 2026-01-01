WALKER SIR增持飛道旅遊科技 持股升至5.24% 跨主要股東門檻

市場近日聚焦一宗GEM板重大權益披露。香港聯交所最新數據顯示，CHIN HANG (又稱WALKER SIR)增持飛道旅遊科技(8069)合共1,673.5萬股，每股作價0.039元，涉資約65.27萬元。完成增持後，最新持股數目約4,286.5萬股，最新持股比例約5.24%，正式跨越主要股東披露門檻，引發投資界關注。
市場消息指出，WALKER SIR，背景為香港專業投資者，並為「資本家101」創辦人，長期活躍於中小企及上市公司投資圈，過往以「產業協同」及「實體業務結合」的投資風格見稱。
值得留意的是，今次增持行動市場普遍理解為並非零星買入，而屬具部署性質的增持，並且以其「WELCOME HOME」業務品牌相關名義在市場上完成至主要股東門檻水平，令市場對其後續動向產生更多聯想。
資料顯示，WELCOME HOME為一個主營日本酒店及民宿業務的平台品牌，近年主力在日本東京發展連鎖式民宿及短租住宿項目，業務涵蓋物業營運、管理及相關投資。市場亦提及其「WELCOME HOME 系列業務」、『湊乃里』及『えにしの宿』日本民宿等成為討論焦點，看好業務發展前景。
有市場人士認為，WALKER SIR是次入股飛道旅遊科技，或反映其希望把日本住宿資產端的營運能力，與上市公司層面的資源、品牌或業務方向產生潛在協同；不排除未來研究在業務合作、資產整合或策略層面作更深入結合。不過截至目前，相關人士未有就具體計劃作出公開評論。
市場普遍認為，現階段披露主要反映股權層面的變動，但由於持股已達主要股東水平，加上增持方具明確實體業務背景，投資者正密切留意飛道旅遊科技後續是否出現更多與日本民宿與酒店業務相關的合作訊號，從而為公司未來發展方向帶來新想像。