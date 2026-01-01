金力永磁多重利好 有望收復失地

全球稀土產業處戰略重建期，中國出口管制加碼與新興產業需求爆發，推動行業進入高景氣周期。金力永磁(6680)作為高性能稀土永磁材料領導企業，2025年預計淨利6.6億元至7.6億元，年增127%至161%，憑技術壁壘、客戶資源與前瞻佈局，成為產業紅利核心受惠者。
2025年中國持續強化稀土管控，商務部多次推出出口管制政策，針對日本的兩用物項管制進一步提升稀土戰略地位。中國稀土冶煉分離環節全球領先，產量佔比62%，加工技術與產業鏈完整性優勢顯著，短期難以撼動。市場端，上周稀土磁材產業上漲8.85%，跑贏滬深300指數6.06個百分點；稀土精礦、鐠釹等核心原料價格持續上漲，釹鐵硼毛坯價格偏強，為磁材企業盈利恢復提供強勁基礎。
金力永磁專注釹鐵硼磁鋼及磁性組件業務，研發驅動產銷突破，鞏固全球龍頭地位，與新能源車、風電領域內外龍頭長期合作，訂單壁壘堅固。公司前瞻布局新興賽道，2025年實現具身機器人、低空飛行器磁材小批量交付，搶佔增量市場先機。
新興行業需求大增，人形機器人單機磁材用量3.5至4公斤，遠超新能源汽車，2025年頭部企業加速量產，2026年需求預計推動磁材用量增長2.69%；低空經濟單台eVTOL磁鐵用量50公斤，市場規模快速擴張。金力永磁切入核心供應鏈，同時受益新能源車、風電等傳統領域穩定成長，支撐業務發展。
公司國際競爭優勢持續強化，依託內地產業鏈完整性與穩定國際合作，抵禦地緣風險。產業格局分化下，頭部企業優勢放大，公司憑產能利用率與新增長點佈局，盈利持續恢復。
在產業「增持」評等下，金力永磁兼具短期績效彈性與長期成長確定性。政策加碼與原料漲價形成雙重利好，傳統需求穩健與新興賽道爆發提供支撐，作為產業鏈核心龍頭，估值回升週期中價值重估機會高，值得密切關注。
股價經兩個月調整後回升至所有平均線之上，多重利好加持下有望收復前期回落，向去年高位進發，建議現價買入，目標29元，跌破20元止蝕。
筆者未有此股