金力永磁多重利好 有望收復失地

全球稀土產業處戰略重建期，中國出口管制加碼與新興產業需求爆發，推動行業進入高景氣周期。金力永磁(6680)作為高性能稀土永磁材料領導企業，2025年預計淨利6.6億元至7.6億元，年增127%至161%，憑技術壁壘、客戶資源與前瞻佈局，成為產業紅利核心受惠者。

2025年中國持續強化稀土管控，商務部多次推出出口管制政策，針對日本的兩用物項管制進一步提升稀土戰略地位。中國稀土冶煉分離環節全球領先，產量佔比62%，加工技術與產業鏈完整性優勢顯著，短期難以撼動。市場端，上周稀土磁材產業上漲8.85%，跑贏滬深300指數6.06個百分點；稀土精礦、鐠釹等核心原料價格持續上漲，釹鐵硼毛坯價格偏強，為磁材企業盈利恢復提供強勁基礎。