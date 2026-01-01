從財務到催化劑：優然牧業盈利強勁增長

優然牧業(9858)作為全球最大的原奶供應商，主要業務涵蓋乳業上游的育種、草業、飼料及奶牛養殖全產業鏈，其原奶產品佔據收入的94.8%。集團的亮點在於與伊利的深度合作關係，以及技術升級使其反芻動物養殖系統化解決方案持續增長。至於中期來看，未來的原奶價格及牛肉價格回升將提升集團利潤，集團長期受益於內地乳品消費增長及進口替代的趨勢。而集團的主要亮點在於強大的行業競爭優勢以及在原奶需求回暖及牛肉市場上升中的潛在獲利能力。而集團的主要增長動力包括規模擴張、科技創新、乳製品市場需求增長、以及數位化轉型等。

優然牧業於2025年上半年總收入達102.84億元人民幣，較2024年同期增長2.3%。產品收入佔比分析顯示，原料奶銷售為主要支柱，收入78.96億元，佔總收入76.8%，較去年同期增長7.9%，得益於銷量增長至203.97萬噸及單產提升至12.9噸/頭。飼料銷售收入20.74億元，佔20.2%，但同比下降14.9%，受肉牛羊飼料需求波動影響。反芻動物養殖產品銷售2.28億元，佔2.2%；育種產品0.86億元，佔0.8%，後者增長30.9%，反映育種業務擴張。此結構凸顯公司依賴原料奶業務，佔比逾七成，易受奶價波動影響，但綜合反芻解決方案(飼料+產品+育種)佔23.2%，提供多元化緩衝。未來若奶價復甦，原料奶佔比或維持高位，惟需注意客戶集中風險。

集團未來12個月正面催化劑包括多項行業與公司層面因素。首當其衝，原奶市場出清概率上升，2025年未能實現的產能去化預計於2026年加速，每月乳牛出清量有望回升至3.5萬頭以上，供需緊平衡維持2至3年，奶價上行10%至20%，毛利率增厚，帶動生物資產公允價值上調1.27億元，至3.78億元。其次，肉奶周期反轉，牛肉價格漲幅10%至35%，淘牛收入增長，提升盈利彈性。第三，公司存欄優化及科技賦能持續，單產升至13噸/頭，成本降5%至10%，新建牧場投產貢獻增量。第四，近期籌資23.5億元，支持業務拓展，如肉牛羊飼料銷量增長60%，毛利率升3.9個點。最後，下游乳企深加工需求擴大(如伊利、蒙牛奶酪產能)，消化過剩原奶。

市場預期優然牧業2025年至2027年的每年總收入分別為208.5億、226.1億及243.3億元人民幣，分別按年上升3.8%、8.5%及7.6%；至於每股盈利則分別為0.15元、0.30元及0.41元人民幣，預測市盈率會由2025年的26.6倍下降至2027年的9.6倍水平。而6位分析師的目標價範圍會由5元至7元不等，中位值則為5.38元，較現價仍然有接近24%的上升空間。股價自去年9月底由低位2.77元開始回升後，股價於11月初成功升破50天線阻力後，便持續反彈，更形成了一浪高於一浪走勢，曾升上最高位見5.29元水平後稍作回調，股價更因為上周四向控股股東以折讓逾8.8%進行配股，令到股價急跌並跌穿去年8月的頂部阻力，股價於上周五曾跌至最低位見4.04元後反彈，在9天RSI未有失守30水平下，股價似乎開始見支持，並收復50天線，反映走勢有見底的跡象，投資者可以在4.4元水平買入，上望之前阻力位5.2元，只要股價未有失守上周五低位4.04元，暫時毋須沽出止蝕。

資深證券分析師 (並非是證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益。