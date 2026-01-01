甚麼比追逐熱門人工智能概念股更重要？

人工智能(AI)無疑具備投資機遇，並勢將主導未來十年的市場結構。投資者或希望透過預測下一輪投資主題而獲利，但以我們的經驗而言，預測投資主題的準確性或追逐熱門AI概念股，遠不及了解如何建構投資組合重要。 人工智能及科技股的持續增長相信依然是本年的市場焦點。與許多投資者一樣，我們日益關注市場是否處於人工智能泡沫之中。相關股份估值極高，促使盈利預測上調，以合理化當前的市場定價。以大型人工智能公司為例，預期市盈率往往高達30到40倍，估值倍數過高，但它們的盈利增長卻相對有限，令估值風險有所提高。

在這個情況下，如果追逐熱門的人工智能概念股，投資者要承擔的風險顯然頗高。因此，投資者應深入了解各公司並進行研究，詳細了解這些風險的隱藏意義，而不應只停留於觀察表面現象。如果投資者對此未能充份掌握，就不應該承擔這些風險。 分散投資、風險管理助減 AI 投資風險 分散投資、嚴謹的風險管理，以及對實際持倉的清晰認知和了解如何建構投資組合，遠比追逐熱門的人工智能概念股重要得多。 機械人、代理系統和生成式AI工具等領域備受矚目，我們認為，其中能將價值變現的關鍵，在於企業生產力。例如，AI工具可將企業內部若干「刻板乏味」卻又耗時的工作自動化：如協助程式設計師編寫程式碼、提升文件閱讀效率等。

兩類 AI 企業具強勁結構性利好因素 以我們的投資策略為例，我們重視風險管理，並分析那些領域具備強勁的結構性利好因素。其中最具吸引力的AI類別，可以說AI熱潮的基礎供應商，即是半導體及先進晶片設計商等，以及超大規模雲端服務商和雲端基礎設施，因為該類設施掌控了運算資源和定價權。 回顧去年，在解放日之前，市場偏好低風險的資產，並傾向沽空高啤打系數或前景極不明朗的股票，資金普遍轉向至質素更高的企業。美國政府公佈徵收關稅後，投資者明顯轉投風險資產，市場出現中期的『偏好風險』推動升勢，有利於啤打系數較高、沽空比例較大及風險較高的企業，結果優質企業表現繼續受挫。

投資者偏好風險資產所帶動的升勢顯現降溫跡象，但今年的市場走向難以預料。我們過去見過這種效應強勢逆轉，但逆轉的時間及幅度依然充滿不確定性。 此外，經濟增長及生產力提升前景亦存在不確定性。優質資產回報改善，加上增長股可能被拋售，對價值股極為有利，為投資者帶來機遇；然而，市場訊號依然是好壞參半。 展望未來，預料今年市場集中度不斷提高，將不利基本面選股，為Alpha創造帶來阻力。此外，因子表現可能更難預測，科技股拋售的下行風險也會加劇。

長遠來說，持續的回報勢將流向確實了解整體運作機制的投資者。 作者為RQI Investors 投資主管David Walsh博士 David Walsh博士擁有超過 26 年的基金管理經驗。加入金融業之前，他在學術及工程領域工作近十年，並持有西澳大學金融學博士學位、數學研究生文憑、電機工程學士學位，以及科廷大學的工商管理碩士學位。 免責聲明 本資料所載只屬一般性資料，並不包括亦不構成投資或投資產品建議。有關資料來自首源集團認為可靠的來源，而且在發表本資料時為準確的資料，首源集團並無就有關資料的中肯、準確、完整或正確作出明確或隱含的聲明或保證。在法律允許的範圍內, 首源集團、其任何聯營公司、任何董事、主管人員或僱員概不就任何因使用本資料而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本資料所載資料僅供參考，並不構成投資意見及／或建議，且不應作為任何投資決定的基礎。本資料所述部分基金未獲授權在若干司法管轄區向公眾人士要約／發售。

投資價值及收益可跌亦可升，閣下也許未能取回投資本金。過往表現未必可作日後業績的標準。投資者欲知有關詳情，請參閱基金銷售文件，包括風險因素。本資料對具體證券的提述（如有）僅供說明用途，不應視成建議買賣有關證券。本資料提述的所有證券可能或可能不會在某時期成為基金組合的部份持倉，而持倉可能作出變動。 本資料僅供一般參考，並不可視為提供全面的資料或特別建議。本資料所述意見為發件人在發表報告時的觀點，並不一定為 首源集團的觀點, 並可隨時予以修訂。本資料並非銷售文件，且不構成投資建議。未取得具體的專業意見前，任何人士不應依賴本資料內容，及／或有關資料所載的任何事宜為行事基礎。未經首源集團預先同意，不得複製或傳閱本資料的全部或部分資料。本資料只可於符合相關司法管轄區的適用法例下使用及／或收取。