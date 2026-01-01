商鞅變法與特朗普路線的延續

特朗普雖然作出了翻天覆地的改革，可是，正如吾友李炘在一篇文章指出，他右不過老羅斯福，而民主黨的人再左，也左不過小羅斯福。然而，他這篇文章卻沒指出一個大家更關心，也更現實的問題：特朗普的餘下任期只有三年，他的繼任者究竟會不會全盤推翻他的改革，完全回復從前？ 這有三個可能性：第一，特朗普的繼任人如萬斯、盧比奧，甚至是伊萬卡接任總統。第二，共和黨的其他人接任。第三，變天，民主黨重新執政。 如果是由特朗普的指定承繼人繼任，這證明了美國人民大致上接受了特朗普的新政，當然是無懸念，蕭規曹隨下去。不過，照現時的趨勢，特朗普的形勢大壞，這似乎可能性不大，然而，政治一天也嫌長，未來的事，說不定。

從特朗普這一年來的所言所行所用人看來，他的當選，完全是靠自己的實力，所以他的政策也和傳統共和黨大不相同，他的用人唯親，沒用共和黨大金主Koch兄弟的家臣蓬佩奧，也證明了他根本不理共和黨的基本盤。 所以，只要特朗普下台，證明了他的那一套不成，也證明了他的班子不成，共和黨上台後，會將他棄之如敝屣，甚至批鬥一番，也是很可能的事。 至於民主黨，從特朗普對奧巴馬、拜登、賀錦麗的窮追猛打，可以推算，一旦民主黨重新執政，特朗普將會死得很慘，恐怕會在獄中度過殘生，如果他還能活得到被判刑坐牢的話。

在討論特朗普的政策會否持續之前，我想講一個中國的歷史故事：商鞅變法。 當年秦孝公採用商鞅變法，損害了太多貴族的利益，甚至連太子也得罪了。令到貴族極度怨恨。因此，當秦孝公死後，太子惠文王繼位，就把商鞅殺掉了洩憤，大快人心。 然而，惠文王殺掉了商鞅之後，有沒有撥亂反正，取消商鞅的變法？沒有！ 無他，他深知商鞅的做法是對的：毀掉貴族，令到秦國強大，結果奮六世之餘烈，由秦始皇統一了華夏。 商鞅做醜人，特朗普也做醜人：削弱州政府，吃掉盟國，壯大聯邦政府，這是何等的美事！民主黨一旦重新執政，只會批鬥特朗普，但必然繼續特朗普路線！