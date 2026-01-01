內地去年第四季GDP按年升4.5%，是自2022年末季以來最慢增速，但全年仍能實現「保五」，可算恰好達標，但並非能完全鬆懈。去年12月「三頭馬車」數據持續分化，其中社會消費品零售僅升0.9%，是自新冠疫情後重新開放以來最慢增速，反映前年高基數效應及內地需求依舊疲弱；全年全國固定資產投資按年倒退3.8%，是自數據成立以來首次錄得年度下滑，其中估計公共及民間投資在12月跌幅進一步擴大，意味整體投資信心仍然欠缺。去年全年房地產投資亦按年跌17.2%，遜預期和前值，持續成為拖累消費及投資因素。
相反，另一馬車為增長亮點。去年12月規模以上工業增加價值升5.2%，為3個月來最快增速，全年計按年升5.9%，主要由裝備及高技術製造業帶動。同時內地去年12月出口按年升6.6%，全年計按年升5.5%，貿易順差創下新高，其中高技術及新三樣產品(電動車、光伏產品及鋰電池)為新增長點。兩組數據吻合均指向內地製造業及出口質量提升，論成本及國際競爭力無疑具一定優勢。再比較前年及去年內地對不同地區出口，儘管去年關稅導致對美出口按年跌兩成，但對東協、歐盟及印度等地區明顯上升，說明貿易夥伴多元化有助增強出口韌性。
今年內地整體經濟挑戰猶在，相信GDP增長能否維持態勢，除提振內需為首要任務，出口亦不容忽視。