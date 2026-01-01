內地去年第四季GDP按年升4.5%，是自2022年末季以來最慢增速，但全年仍能實現「保五」，可算恰好達標，但並非能完全鬆懈。去年12月「三頭馬車」數據持續分化，其中社會消費品零售僅升0.9%，是自新冠疫情後重新開放以來最慢增速，反映前年高基數效應及內地需求依舊疲弱；全年全國固定資產投資按年倒退3.8%，是自數據成立以來首次錄得年度下滑，其中估計公共及民間投資在12月跌幅進一步擴大，意味整體投資信心仍然欠缺。去年全年房地產投資亦按年跌17.2%，遜預期和前值，持續成為拖累消費及投資因素。