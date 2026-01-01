涼風有信 太空無邊

SpaceX上市大計終在2025冬天露出冰山一角。Elon Musk親自在X上發帖確認，SpaceX將於2026年中後期進行史上最大IPO，目標籌逾300億美元，估值直奔1.5萬億美元，規模直壓沙地阿美(Saudi Aramco)2019年舊紀錄。一家射火箭企業，市值竟能超越挖石油帝國——這不正是石油時代的黃昏，遇上太空時代的破曉？ 回溯SpaceX的發跡史，2002年由Musk創立，起初如一艘漏水太空船，連年虧蝕，直至Starlink衛星互聯網業務如天兵天將般降臨，才在2023年扭虧。這Starlink已發射逾萬顆衛星，布下天羅地網，目標是全球無死角網路。在烏克蘭戰火中，它成了前線生命線，讓民眾避開資訊黑洞。

SpaceX的如意算盤，主要靠火箭發射與Starlink訂閱撐起。2025年總收入約15億美元，Starlink貢獻過半，已成金雞母。公司成本控制精密，Falcon 9火箭重複使用，助推器回收率近百，運送每公斤至低軌成本僅2,700美元，遠甩傳統對手的數萬美元。革命了太空運輸——從天價玩具，變成流水作業的平民夢想，讓SpaceX壟斷商業市場，年射百發不止。 換個玄學鏡頭，SpaceX這玩意充滿五行坎水的意象：太空無邊、Starlink訊號無際、火箭運輸如水銀瀉地，不固定、不停歇。筆者屢次點醒，九運離火主科技虛幻，正對太空奇蹟；但何不偷步借一運坎水近旺？坎水象徵黑暗(浩瀚宇宙)、流動(衛星軌道)，SpaceX正是這股偷步的化身。投資它豈止是賭注，更是順天應人。

大膽點，假設Starship成熟後，從小行星拖回黃金礦藏呢？NASA的Psyche任務已探測那顆金屬小行星，估計蘊藏價值天文數字的鐵鎳黃金。若太空採礦成真，每公斤運回成本暴降，地球黃金氾濫，黃金稀缺神話破滅——這豈不間接拱虛擬貨幣上位？它們本是「數字黃金」，避險光芒或更耀眼，顛覆華爾街的舊遊戲。 投資客們，就別只盯SpaceX，Tesla亦是重點。Musk正考慮讓Tesla股東優先認購SpaceX股票，讓投資人有機會優先入手，同時間為Tesla附上多一層意義。市場水漲船高，齊心合力燃點火箭升空。八運的磚頭房產，那固若金湯的舊夢，已如恐龍化石。人類正滑向2044一運的門檻，更流動、更虛幻的世界。SpaceX能夠代表人類的下一頁——投資它，即擁抱那無盡的星河漂流。