泡泡瑪特(9992)周一斥資約2.51億元回購140萬股，為公司近兩年來首度回購股，另外據報榮耀與泡泡瑪特合作推出手機正式發布，並將於周日正式開售。泡泡瑪特股價顯著造好，重越10天及20天線曾高見199.6元。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證，行使價240.12元，今年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證，行使價150.78元，今年4月到期，實際槓桿6倍。

小米汽車公布申請車載多連屏相關專利，據報成本較傳統方案減少約30%，並有助提升車載多連屏顯示的穩定性，以提高車輛行駛安全性。小米集團(1810)股價持續下跌，曾跌至35.44元，創約一年新低。如看好小米，可留意小米認購證，行使價48元，今年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米認沽證，行使價32.18元，今年6月到期，實際槓桿5倍。

美團(3690)旅行數據顯示，1月以來平台「反向春運」機票預訂量增速明顯，按年增長約35%，熱門出發地主要集中在鄭州、武漢等地，目的地包括北京、上海、廣州等。美團股價連跌5日，曾低見97.05元，創個多月新低。如看好美團，可留意美團認購證，行使價114.8元，今年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證，行使價90元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

