Eight Kwai Fong Happy Valley

單位的實用面積介乎258至428方呎，樓底高度由2.7米至3.6米，間隔包括開放式及一房。戶戶採用開放式廚房設計及配置窗台。專案戶型分為標準戶、連平台戶兩類。標準戶共有135夥，分佈於2至31樓，實用面積258至428方呎，戶戶配置20至22方呎窗台，部份另設有16方呎工作平台。連平台戶只設4夥，分佈於2樓，實用面積由382至428方呎，各配置29至85方呎平台及20至22方呎窗台。

跑馬地Eight Kwai Fong Happy Valley 由遠中集團發展，提供1棟28層高住宅大廈，共涉139伙，項目前身為新世界旗下的服務式住宅，於2020年由遠中集團收購，並為物業進行翻新。

配套設施方面，項目於地下設有2,232方呎住客會所，提供包括健身室、附有廚房的聚會空間等設施；另設有佔地約2,092方呎綠化地帶或園景區。本項目將引進管家服務予租客使用。用家可透過應用程式預約包括家居及衣櫃整理、膳食準備、雜貨代購等服務。而買家則可以用較優惠的價格支付有關服務費用。

根據中原網站顯示，Eight Kwai Fong Happy Valley現時共有2個放售盤，叫價由1,199萬元至1,200萬元不等，放盤實用呎價由29,244元至29,900元不等。