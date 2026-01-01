大市仍有機會尋月內新高

大市已開始步入1月份之下旬，故即月期指轉倉及結算等相關活動將漸主導大局，而從近期大市之走勢看，技術上確略帶反覆，且恒生指數更在零碎沽壓湧現下，曾一度於19日低見26,533點，即其時已稍跌穿10天線(約在26,634點左近)。單論表現當不理想，至低限度，該表示大市已漸擺脫欲試頂之趨勢。但需留意，直到執筆一刻止計，本月大市之形態仍屬先低而後高。恒指暫時由2日之低位25,717點升至15日之高位27,206點，即月內之波幅暫為1,489點。從經驗所知，以1,489點之波幅未必能滿足月內之所需，加上一個月恒指之高低位同時出現於10個交易日內之機會該不多。故在本月下旬時分，只要先低後高之形態不變，大市或有機會再往上尋月內之新高，而且目標該直至本月15日之高位 27,206點及去年10月2日之高位 27,381點。當然，成交金額能否再見暢旺之為重要，因大市之動力如不相配，升勢當會漸受規限。
拉闊少少看，大市自去年10月2日高位27,321點開始之中期調整，曾於12月16日一度低見25,086點，即累積跌幅為2,295點，其後之市勢即使再略見反覆，恒指一直未有觸及此低位。單從技術上看，整個中期調整之低位該已出現，但大市雖未有再進一步尋底。惟直到目前一刻止計，恒指暫仍未能突破去年10月2日之高位27,381點，即是説，整個中期調整雖已見回穩，但卻仍框著整個大市。從技術上看，大市必需成功升越27,381點，方能擺脫目前之困局。前文已述，大市如能突破27,381點，除表示大市其時已開始進入新一潮之中期升浪外，更重要的是，整個自2024年1月22日低位14,794點開始之1期牛市，技術上仍在延續中，且目標將上移至29,676點及30,000點大關。