大市仍有機會尋月內新高

大市已開始步入1月份之下旬，故即月期指轉倉及結算等相關活動將漸主導大局，而從近期大市之走勢看，技術上確略帶反覆，且恒生指數更在零碎沽壓湧現下，曾一度於19日低見26,533點，即其時已稍跌穿10天線(約在26,634點左近)。單論表現當不理想，至低限度，該表示大市已漸擺脫欲試頂之趨勢。但需留意，直到執筆一刻止計，本月大市之形態仍屬先低而後高。恒指暫時由2日之低位25,717點升至15日之高位27,206點，即月內之波幅暫為1,489點。從經驗所知，以1,489點之波幅未必能滿足月內之所需，加上一個月恒指之高低位同時出現於10個交易日內之機會該不多。故在本月下旬時分，只要先低後高之形態不變，大市或有機會再往上尋月內之新高，而且目標該直至本月15日之高位 27,206點及去年10月2日之高位 27,381點。當然，成交金額能否再見暢旺之為重要，因大市之動力如不相配，升勢當會漸受規限。