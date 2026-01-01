安踏體育：多品牌優勢下的中長線部署機會

安踏體育(2020)是中國最大的運動鞋服企業之一，業務涵蓋運動鞋、服裝及配件的設計、研發、製造與銷售，採取以消費者為核心的B2C模式，透過直營店、加盟商及電商平台直接接觸市場。集團旗下擁有多個品牌，當中安踏主品牌約佔收入48%，FILA約佔34%，而DESCENTE、KOLON及其他品牌合共佔約18%，形成清晰而互補的多品牌結構，覆蓋大眾運動、時尚運動及高端專業市場。 從行業角度來看，體育用品行業正處於調整與分化階段。在宏觀經濟放緩及消費者信心仍待全面恢復的背景下，整體行業增速有所放慢，加上市場競爭激烈，國際品牌與本土品牌同場角逐，對企業在成本控制、產品創新及渠道效率方面提出更高要求。同時，原材料及人力成本上升，亦壓縮行業利潤空間。在此環境下，具備規模優勢、供應鏈效率及品牌整合能力的龍頭企業，反而更有條件穩住盈利並爭取市場份額。

安踏正正屬於這類具防守力與成長性的股份。根據已公布數據，集團2024年全年收入按年增長13.6%，達708億元人民幣；2025年上半年收入及淨利潤分別再增長14.3%及14.5%，反映即使在行業競爭加劇下，仍能保持穩定增長。集團在中國運動服裝市場的市佔率約23%，位居行業前列，顯示其品牌力與渠道覆蓋具明顯優勢。 在經營質素方面，安踏的盈利能力與財務結構亦屬穩健。2024年整體營運利潤率維持在23%以上，毛利率雖因電商及鞋類產品佔比提升而略有回落，但仍處於行業高位。電商收入佔比已超過三成，且增速超過兩成，反映新零售及線上線下融合策略正逐步釋放效益。資產回報率及股本回報率維持在健康水平，加上手持大量淨現金、負債比率偏低，令集團在逆風市況中仍保有高度財務彈性。

展望未來，推動股價的潛在催化劑主要來自三個方向。短期而言，新零售模式深化及電商滲透率提升，有助改善存貨周轉及提升銷售效率；中期方面，近年併購的品牌逐步進入整合及放量階段，市場普遍認為可為集團帶來額外增長動能；長期來看，隨着產品線持續擴闊及新市場開拓，安踏有望進一步鞏固其龍頭地位。盈利預測方面，市場預期安踏2025至2027年每股盈利分別為4.67元、5.31元及5.95元人民幣，增速雖逐年放緩，但仍維持雙位數增長。在此基礎上，市場給予的目標價範圍約為89至145元，中位數約113.7元，對應預測市盈率約13.7倍，明顯低於同業平均約17.8倍，反映估值仍具一定修復空間，若果以昨日收市價計算，仍然有超過40%的潛在升幅。

安踏體育的股價自去年8月再度升上高位見106.3元後，走勢隨即見頂並持續回調下，反覆跌至去年11月低位78.35元，而在9天RSI出現底背馳下，股價作出反彈，不過未能升破50天線阻力，而且更在去年11月升抵86元後持續回落，但幸好未有再跌穿11月低位78.35元，而股價近日在內需股進行估值修復下，股價已成功升破50天線，預期在股價進一步反彈下，亦會帶動9天RSI升破70的阻力，預期股價會先行以整個跌浪總跌幅的38.2%作為反彈阻力88.5元，只要能成功升破該阻力的話，股價最終可以按之前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望94.5元，投資者可以在82元買入上望94.5元，並以80元作為止蝕水平。

資深證券分析師 (並非是證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益。