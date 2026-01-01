熱門搜尋:
二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Jan-21 08:40
更新：2026-Jan-21 08:40
投資專欄: 潘鐵珊

中移動收購後負債成本大降 香港寬頻中線吸引

分享：
潘鐵珊

中移動收購後負債成本大降 香港寬頻中線吸引

adblk4

香港寛頻(1310)24/25年度營業額增長4.5%，至111.29億元，股東應佔溢利上升19.1倍，至2.07億元。年內，集團業務按主要產品或服務項目劃分下，固定電訊網絡服務收益增加2.5%46.87億元，佔總收入42.1%；國際電訊服務收益上升49.3%，至15.99億元，佔總收入14.4%，而科技方案及諮詢服務增加8.5%，至12.75億元。

另一方面來說，住宅方案收益下降0.5%23.33億元，佔總收入21%；而企業方案收益方面則增加14.6%，至55.31億元，佔總收入49.7%；企業方案相關產品收益下降2.6%，至17.99億元，佔總收入16.2%；手機及其他產品收益下降10.2%，至14.66億元，佔總收入13.2%

adblk5

至於集團年內住宅ARPU方面亦增加2%，至186元；於2025831日，集團之現金及現金等價物總額為11.92億元，總債務為114.16億元，股本負債比率(總債務除以權益總額)500%(2024831日：450%)

中國移動(941)收購香港寛頻有重大戰略意義，而這次併購將有利集團降低負債利息成本，從而亦有利其派息條件，投資者可考慮現價買入，目標價8.2元，止蝕價6元。

香港股票分析師協會副主席

沒有持有相關股份，本人客戶持有相關股份

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務