中移動收購後負債成本大降 香港寬頻中線吸引

香港寛頻(1310)24/25年度營業額增長4.5%，至111.29億元，股東應佔溢利上升19.1倍，至2.07億元。年內，集團業務按主要產品或服務項目劃分下，固定電訊網絡服務收益增加2.5%至46.87億元，佔總收入42.1%；國際電訊服務收益上升49.3%，至15.99億元，佔總收入14.4%，而科技方案及諮詢服務增加8.5%，至12.75億元。

另一方面來說，住宅方案收益下降0.5%至23.33億元，佔總收入21%；而企業方案收益方面則增加14.6%，至55.31億元，佔總收入49.7%；企業方案相關產品收益下降2.6%，至17.99億元，佔總收入16.2%；手機及其他產品收益下降10.2%，至14.66億元，佔總收入13.2%。