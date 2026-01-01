地球氣溫每上升1度，格陵蘭的價值會改變多少？
委內瑞拉之後，是格陵蘭。
讀研究院時，我專供石油巿場的政治經濟分析。同期芝大的不少師友，則埋首研究氣候變化的市場影響。是命運安排吧，我的博士論文老師Casey Mulligan後來當上了特朗普政府的首席經濟師，而我室友的博士論文老師Michael Greenstone卻更早成為了奧巴馬政府的首席經濟師。
這位奧巴馬政府的首席經濟師教曉我，氣候變化下有輸家亦有贏家。而氣候變化的大輸家，可能是居住在熱帶落後地區以務農為生的低收入人士。就氣候變化對印度民生的影響，Greestone的研究發現氣候變化將增加印度死亡率達46%！我後來有一位來自俄羅斯的學生，她的研究指出收入同樣不算高的俄羅斯，死亡率在本世紀末將輕微下跌約1%，寒冷的俄羅斯將是氣候變化的贏家。
真正的大贏家，卻可能是位於俄羅斯與美國之間的格陵蘭。Grok有以下分析：
「地球氣溫每上升1°C，格陵蘭的經濟價值預計淨增10%至20%，主要來自冰蓋融化暴露稀土礦產(延長開採期並貢獻GDP 10%至20%)、漁業產量提升5%至10%及旅遊收入翻倍；戰略價值則提升20%至30%，因西北航道開啟縮短全球貿易路線7,000km、增加軍事監控需求，並吸引美中俄投資，但超過1.5°C門檻將放大全球海平面上升0.1m至0.3m風險及本地生態崩潰，總體趨勢為短期機會勝過長期負面。」
寧買當頭起，7,000億美元買起格陵蘭？石油始終是在倒數的天然資源，委內瑞拉的升值潛力是比不上格陵蘭的。於是，利誘加上威迫，特朗普軟硬兼施誓要在俄羅斯及中國全面控制格陵蘭之前據為己有。相比當年從俄羅斯帝國以720萬美元買起阿拉斯加，今時今日的地緣政治環境之下，7,000億美元之價買起格陵蘭並非Trump’s Folly。