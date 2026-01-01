地球氣溫每上升1度，格陵蘭的價值會改變多少？

委內瑞拉之後，是格陵蘭。

讀研究院時，我專供石油巿場的政治經濟分析。同期芝大的不少師友，則埋首研究氣候變化的市場影響。是命運安排吧，我的博士論文老師Casey Mulligan後來當上了特朗普政府的首席經濟師，而我室友的博士論文老師Michael Greenstone卻更早成為了奧巴馬政府的首席經濟師。

這位奧巴馬政府的首席經濟師教曉我，氣候變化下有輸家亦有贏家。而氣候變化的大輸家，可能是居住在熱帶落後地區以務農為生的低收入人士。就氣候變化對印度民生的影響，Greestone的研究發現氣候變化將增加印度死亡率達46%！我後來有一位來自俄羅斯的學生，她的研究指出收入同樣不算高的俄羅斯，死亡率在本世紀末將輕微下跌約1%，寒冷的俄羅斯將是氣候變化的贏家。