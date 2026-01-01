富士高實業 中長線值博

富士高上半年收入錄約4.35億元，按年倒退約16%。公司歸咎美國關稅政策帶來不明朗因素，及正在策略性重塑產品組合。另外，毛利率下跌也拖累業績盈轉虧，錄約320萬元虧損。雖然業績出現不理想表現，但公司仍有穩健財政支撐。截至去年9月底，富士高坐擁近2.75億元現金，只有約2千萬元銀行貸款。對比起現時市值2.7億元，帳上現金幾乎等於公司市值，反映估值相當吸引。

富士高實業(927)1982年成立，2000年上市，一直深耕耳機及音響產品，已故價值投資者David Webb也是主要股東，持股逾10多年，反映是有價值股份。

展望未來，隨著消費電子市場競爭和潮流變化，近年公司務求將產品多元化以助擴大及平衡收入來源，如與車企合作研發汽車音響、與歐洲知名音樂品牌合作、與頂尖醫療客戶研發醫療產品等。從發展藍圖所見，公司在行內依然有強大競爭能力，有望重現增長勢頭。

日前公司宣布配股集資約4,600萬元，配售價折讓15.63%，佔現有股本20%。在資金充裕下，此配股條款實屬奇怪，不排除有投資者洞悉業務轉好而大手吸納，並作長線投資。

總結，公司具備防守能力，且積極調整產品組合或有助扭轉營運，為有進攻能力潛力點；人耐人尋味的配股更添中長線值博率。