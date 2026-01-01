就業數據優於預期 澳元升破下降趨勢線

澳元已連續上升4個交易日，表現優於區域其他貨幣，測試15個月高點，此前數據顯示澳大利亞12月勞動力市場增長遠超預期。
就業人數增加了65,200個崗位，遠高於市場預測的3.5萬個，而失業率從11月的4.3%，下降至4.1%，市場此前預計失業率將在年中升至4.6%，但目前就業市場表現出明顯的韌性。這些強勁數據強化了市場對澳洲儲備銀行最早可能在2月會議上加息的預期，投資者提高了近期加息的可能性。
澳大利亞3年期國債收益率漲勢擴大，一度漲10個基點至4.27%，為2023年11月以來最高水準。掉期資料顯示，交易員目前預計澳大利亞央行2月加息的概率超過60%。
統計局最新數據顯示，澳洲就業增長超出預期。經濟學家警告說，這組失業數據提高了儲備銀行更早加息的可能性。
牛津經濟研究院(OEA)經濟學家Harry Murphy Cruise表示，儘管通脹和利率一度大幅上行，失業率仍持續好於市場預期，加息的概率正在上升。過去接近四年的時間裡，就業市場的韌性一直是澳洲經濟最突出的特徵之一。
統計局勞動力統計主管Sean Crick表示，12月份就業不足的年輕人數量減少，15至19歲人群的就業不足率下降2.1%，降至17.4%。從性別結構看，就業增長主要由男性帶動。男性就業人數增加4.9萬人，而女性就業人數增加1.7萬人。同時，全社會工作總時長大幅上升，首次突破20億小時。
西太平洋銀行(Westpac)墨爾本研究所公布，量度經濟活動速度相對於未來3至9個月趨勢的去年12月Westpac領先指數，6個月年化增長率由前值0.2%加快至0.42%。
Westpac澳洲宏觀預測主管Matthew Hassan稱，最新趨勢與去年復甦勢頭延續至今年相符。不過動力並不可觀，僅輕微高於趨勢。該行料澳洲今年GDP增長2.4%，與趨勢大致相符。
走勢方面，澳元從去年4月0.59水平拾級而上，至今已上升超過15%，但明顯地升勢未止。從月線圖觀察，2021年2月高位0.80水平開始形成的下降趨勢已然升穿，本月低位0.6660是重要支撐位，只要守住0.66至0.6660區域，短期將測試0.6950，後市有望進一步上升0.7150阻力。