就業數據優於預期 澳元升破下降趨勢線

澳元從去年4月0.59水平拾級而上，至今已上升超過15%。(資料圖片)

澳元已連續上升4個交易日，表現優於區域其他貨幣，測試15個月高點，此前數據顯示澳大利亞12月勞動力市場增長遠超預期。

就業人數增加了65,200個崗位，遠高於市場預測的3.5萬個，而失業率從11月的4.3%，下降至4.1%，市場此前預計失業率將在年中升至4.6%，但目前就業市場表現出明顯的韌性。這些強勁數據強化了市場對澳洲儲備銀行最早可能在2月會議上加息的預期，投資者提高了近期加息的可能性。

澳大利亞3年期國債收益率漲勢擴大，一度漲10個基點至4.27%，為2023年11月以來最高水準。掉期資料顯示，交易員目前預計澳大利亞央行2月加息的概率超過60%。