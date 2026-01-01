盈利加速 估值偏低 敏實有望迎來重新評價

敏實集團(425)是一家全球領先的汽車外飾和結構部件製造商，主要透過設計、開發、製造和銷售汽車零部件賺錢。集團核心業務聚焦於汽車外飾件(如裝飾條、車頂系統、車門框等)、結構件(如電池外殼、車身結構部件)和模具。集團主要依賴向全球主要汽車製造商(OEMs)供應零部件，透過大規模生產和供應鏈優化實現利潤。而集團的主要增長動力包括電動汽車(EV)轉型、輕量化材料應用(如鋁合金和高強度鋼)、全球擴張(特別是歐洲和北美市場)以及多元化進入機器人和低空飛行器(eVTOL)領域。公司已定位為全球最大的電池外殼和車身結構部件供應商，這是電動化浪潮下的關鍵增長點。

公司根據2025年上半年業績(總收入人民幣122.87億元，同比增長10.8%)，其主要產品類別及收入佔比如下：外飾件(包括裝飾條、車頂系統、車門框等)約佔總收入25%；結構件(涵蓋電池外殼、底盤及車身部件)約佔23%，其中電池外殼業務增長50%，成為電動車轉型的核心增長動力；鋁製品(輕量化車身部件)約佔21%；其他類別(包括模具、智能電子以及新興領域如機器人部件)約佔13%。 集團業務高度全球化，國際收入佔比已達64%。其中，中國市場約佔36%，較上年下降4.9%，主要受合資品牌市場份額縮減影響；歐洲市場約佔30%，收入增長21.6%，得益於電池外殼及結構件訂單強勁；北美市場約佔20%，受惠於加拿大新工廠投產；其他亞洲地區則約佔14%。整體而言，敏實集團透過電動化轉型、輕量化創新及海外市場擴張，有效分散風險，並抓住電動車浪潮帶來的機會，電池外殼已成為全球最大供應商，未來增長潛力主要來自歐美市場及新興領域合作。

集團在未來12個月內的多項正面催化劑，將有力推動其業績和股價表現。首先，電動汽車(EV)轉型加速，集團作為全球最大電池外殼供應商，電池業務單元(BBU)持續放量，歐洲市場電池外殼及結構件訂單強勁增長，預計貢獻顯著收入提升。其次，北美擴張進展順利，加拿大溫莎工廠已於2025年啟動建設，第一階段預計2026年初投產，第二階段與AISIN合資工廠同步推進，總投資近3億加元，將強化北美EV零部件供應能力，創造逾1,000個就業並開拓新客戶訂單。再次，新興領域多元化布局加速，包括與中國機器人企業Agibot合作生產人形機器人關節總成、電子皮膚等部件，預計2026年起貢獻銷售；同時進軍AI伺服器液冷產品、低空經濟(eVTOL)及智能出行領域，開拓第二增長曲線。此外，大行機構樂觀，花旗銀行啟動90天上行催化劑監測，目標價達46港元；摩通、華泰等上調盈利預測及目標價，反映市場對集團全球本地化(GLOCAL)策略及電動化優勢的認可。整體而言，這些催化劑將助力敏實集團抓住EV浪潮及新賽道機會，維持穩健增長並提升估值吸引力。

市場對敏實集團的整體盈利前景非常看好，期2026年的每股盈利可以按年上升20%至2.86元人民幣，至於2027年的預測每股盈利更再按年上升18.5%至3.39元人民，以現價計算，分別相等於2026年的10.7倍預測市盈率及2027年的9.0倍預測市盈率，會較市場現時同行的歷史市盈率14.4倍為低。因此，在估值上仍然屬於偏低水平。至於市場上現時共20位分析師對敏實集團的目標價範圍由32元至71元不等。不過，若果以中位數計算，則約為42元，較現時市價仍然有約20%的上升潛力。投資者可以先等股價返回38元水平買入，上望42元，只要股價未有失守50天線33元，暫時未有止蝕的需要。

資深證券分析師 (並非是證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益。