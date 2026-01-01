連串失誤事件對公共行政的啟示

昨日新鮮滾熱辣有報章報道，問責局長將會大執位，現時投資市場波動如常缺乏大方向，隨口噏的TACO(Trump Always Chickens Out)交易習以為常，不如講講本土矚目事件。畢竟近期香港政壇實在發生太多「吸引眼球」的事情。 剛剛物流處署長陳嘉信因為觀音山買水事件，被收回銀紫荊勳章的「獎勵」，政府認為他未算有疏忽，但作為管理首長當然可以有更多改進的空間，故以收回獎勵，希望平息民憤。 同樣地，外界和本地市民亦相信宏福苑大火將會有問責官員為此而下台，但在獨立調查委員會還未有結果之時，卻忽然傳出有問責局長需要下台，來體現問責精神。

小弟認為若與傳言所說，在內地兩會之前會有問責官員下台，相信絕對不是與宏福苑大火有關，應該是別有啟示。畢竟在近期那麼多爭議的失誤和災難事件中可以看到，整個體制的問題遠比人為失誤嚴重得多，若簡單因需要有人孭鑊的心態來切換官員是否對該官員公道？我們是否更應該看看行政制度？有否跟得上時代的變遷，當中一些行政條例是否可以拆牆鬆綁？減輕不必要的工作負擔，亦即可避免過多工作而影響精細度等。 現時問責文化深重，筆者曾在非公開場合聽過不同的退休局長指出高官問責制的問題。高官問責原意雖好，但絕對是中國人常掛在口邊的「唔怕生壞命，最怕改壞名」的經典例子，讓市民覺得有任何做錯的事情就必須問責下台。

不過，熟悉管理理論或有深厚管理經驗的高級管理層也知道，有罰必然須附以獎勵，否則只會弄巧成拙。現時公務員在問責文化濃厚的體系下有辱無榮，不少AO精英也寧願提早退休或到私營企業「搵真銀」，造成精英公務員大量流失。 畢竟現時在政府多做有機會多錯，不做就不會有風險，怠政的問題油然而生。為何我們不可考慮一下公務員制度的改革？如日本政府或北歐政府一樣，考慮如私營機構一般採取花紅制度，鼓勵積極有為的公務員，同時亦都可以減低公務員固定薪酬成本，迫使公務員如私營企業一樣，發揮「can do」精神的同時，亦都可以得到相應回報，交人文化不應該是解決問題的前設。