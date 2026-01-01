樓，可以先租後買。地呢？對美國歷史陌生的朋友，可能不知道今天美國近半壁江山是從其他國家買來的，其餘的過半國土，不是自古以來，而是靠霸而來。霸來的不好說，今日談M&A。遠的，1803年向法國收購路易斯安那(涵蓋現今15個州的部分或全部，例如路易斯安那、密蘇里、阿肯色等法國霸來的)；近的，1867年再從俄國手上買起阿拉斯加。前者，這單一收購佔了整個美國的總面積超過兩成；後者，這一買便買起了美國唯一一個靠天然資源長年有錢派而不用抽稅的州份。

「根據以往經驗，美國在從其他國家租借或購買土地時，常面臨國內政治分歧(如憲法權力辯論、公眾質疑成本效益和區域平衡)、國際外交阻力(如賣方內部民族主義、第三方抗議和主權爭議)、後續管理挑戰(如當地抵抗、安全威脅和原住民權利問題)，以及長期地緣政治緊張(如古巴關塔那摩灣或巴拿馬運河區的爭端)。這些障礙雖未阻礙美國領土擴張，但往往須克服內外阻力，並可能導致持久衝突。」

以1,500萬美元(今天約4億美元)收購路易斯安那，再以720萬美元(約今天的2億美元)買起阿拉斯加，兩次M&A在交易的一刻都引起國內政治分歧和國際外交阻力。此時此刻，特朗普正面對著類似的國內政治分歧和國際外交阻力。有報道指，特朗普於是考慮以99年的租期向丹麥租借格陵蘭。

然而，租借的經驗提醒我們長遠來說問題其實更複雜。向古巴租借關塔那摩灣、向巴拿馬租借巴拿馬運河區，地緣政治緊張導致的後續管理問題是長期的。先租後買，更大的可能是結合兩者短期及長遠的困難。最後，既非買亦非租的所謂「波多黎各模式」，給予格陵蘭人波多黎各式的權利，即成為美國公民，卻在移居美國大陸前可免繳美國入息稅。問題是，波多黎各當年是美西戰爭後美國從西班牙手中正式接管過來的。美國今日要正式接管格陵蘭，是租是買還是搶，始終要先過丹麥這一關。