渣馬分兩日舉辦 該考慮哪些代價？

上個周日，渣打馬拉松圓滿落幕。瓜瓜首次挑戰全馬，過程雖然艱辛，但慶幸跑出滿意成績。記得去年「香港街馬」因系統故障導致領取行李混亂嗎？不禁好奇，今屆渣馬參賽人數逾7萬多，是街馬的2.5倍，為何一切井然有序？職業病作祟下，細心觀察其行李安排，以及訪問相關朋友，歸納出來的答案為5個字：「人多好辦事」。 這套高效系統，主力由香港童軍負責。賽前每位跑手獲發一張行李牌，除號碼布編號外，更印有專屬車號，即行李由哪輛貨車運送至終點。跑手在起跑前，只須按時到指定收集點，找到對應車號交出行李即可。現場所見，每輛貨車至少有3名童軍協作，沿途還有不少童軍引路，過程順暢無阻。抵達維園終點後，各車號皆設專屬櫃位，並配有4至5名童軍看管，更有領袖在旁支援突發狀況。行李依號碼布編號整齊擺放，完賽者只須憑號碼布領取，不到1分鐘便能取回，甚至還能收到一句溫暖問候。對於維持大型群眾活動的秩序上，童軍經驗豐富，而且動員能力超強，是次合共派出1,300人負責行李和公共秩序等工作，全是自願報名參加；內部分工明確，加上每組由資深領袖帶領，不少更參與渣馬後勤工作十多年，可謂駕輕就熟。渣馬委以重任，實屬明智之舉。

然而，本屆最熱門的話題，莫過於參賽名額一位難求。有人建議分兩日舉行以紓緩需求。理論上可行，但現實代價不小。例如徵用維園和封路影響市民，以及更多缺乏訓練的跑手冒險參賽所帶來的受傷風險，皆須慎重權衡。 渣馬封路範圍橫跨尖沙咀、旺角、中環、灣仔及銅鑼灣等核心地段。雖然起步時段設在周日清晨，影響相對有限，但中環與銅鑼灣主幹道封閉，連海底隧道往港島方向亦要關閉至中午，已惹來不少駕駛者抱怨。儘管馬拉松帶動經濟收益，但始終是擾民之事。半天尚可體諒，若延至兩日恐怕難獲共識。

更值得深思的是，熱潮背後是否夾雜「柴娃娃」心態？以馬拉松為例，業餘跑者多以「4小時內完賽」為目標，但根據官方公布的成績做了個簡單統計，今屆僅約三成參賽者能達標，遠低於去年台北馬拉松的五成。差距固然與台灣跑步風氣盛行、香港賽道異常艱辛有關，但也反映部分參賽者訓練不足。事實上，本屆渣馬超過千人受傷，30人需要送院，其中兩人危殆、三人嚴重。其實，取得渣馬參賽資格並不困難，只要是田總運動員註冊滿兩年，經屬會報名即可，旦凡接受恆常跑步訓練的，都能擁有此資格。真正問題在於，門檻如此之低也達不到，很大程度反映基本訓練欠奉，得問問是否適合踏上賽道。

很多人都不知道，其實馬拉松是一項極限運動，缺乏鍛鍊下貿然參賽恐危及健康。與其盲目擴張增加渣馬名額，不如將封路需求和危險性較低的10公里賽事獨立舉辦，並預留部分參賽名額給公眾，只要參加田總承認的訓練班並取得指定的出席率，就可穩得參賽資格。這樣做的話，既滿足公眾需求，更在盛事經濟、公共秩序與跑者安全之間取得平衡，有關當局不妨考慮一下。