善導會平均年薪67萬元

善導會因為不准宏福苑災民帶走受捐贈的家電，因而被揭發其總幹事李淑慧的一年總薪酬超過214萬元，年薪逾百萬元的職員人數高達17人，令人質疑相關的公帑是否用得其所。善導會當然不敢正面回答此問題，只是九唔搭八地說現時財務基礎穩健。 有人很清醒的指出，這類型的社福機構，主要的支出就是員工薪水。不過這些清醒的人沒說的是，善導會現有388名全職員工，總薪酬是2.6億元，也即是說，平均每名員工的年薪是67萬元，無論怎算，這都算是非常豐厚的了。

這也即是說，這些年薪過百萬元的高薪人士，平均每人管理23名員工，究竟這比例算不算高呢？如果是iBank，當然不算高，可是以社福機構來說，就算是天價了。 社福人員也算是專業人士，不過，善導會的註冊社工的數目是128人。換言之，非註冊的普通員工是270人，這些人的平均收入應該是比較低吧？ 這又牽涉到另一個原則性問題，就是這些社福機構的管理階層，究竟是打份工，抑或有某程度上的使命？如果是前者，則應純粹是商業運作，市場價格，也不用講甚麼倫理道德，只消按章辦事。

如果是有著某程度上的使命，則其平均薪水應會稍低於市場價格。畢竟，善導會有1,500名義工，總不能管理階層吃香喝辣，卻要指使義工「捱義氣」吧？ 查善導會本名「釋囚會」，本來是輔導釋囚。要知道，香港每年進牢有一萬人，估計也應有差不多的釋囚人數。雖然，大部分的釋囚應用不著善導會的幫忙。 無論如何，釋囚應會需要食物、住宿、日常生活用品等基本生活需要，這些都是員工薪水之外的現金支出，以善導會的服務性質，有七成支出是員工薪酬，顯然並不符合常理。

在林鄭月娥當社會福利署長的時候，推行了一筆過撥款政策，取代了先前的實報實銷制，不止是善導會，其他很多社福機構從此「無王管」。於是，連善導會也要幫助宏福苑災民，正是「干卿底事」，說穿了，這也是不務正業。