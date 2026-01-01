賣地成交價屢創高 市場信心回升

政府的土地推售策略在近年來展現出明確的調整方向，主要專注於1,000伙以下的中小型地皮，並選擇成熟配套的市區地點，這做法不僅刺激了市場的活力，也有效應對了市況的變化。過去三季，政府採取「一季一地」的賣地安排，靈活因應市場需求，不僅僅考慮地價，還從公共利益出發，結合經濟及民生的貢獻，力求最大化土地的價值。 上年，屯門海珠路和荃灣永順街的兩幅土地拍賣結果顯示出發展商的投標取態已經從過往的保守轉為更審慎進取。屯門海珠路地皮最終成交價為10.89億元，平均每呎樓面地價達3,860元，大幅超過市場估計上限的37.8%。荃灣永順街的土地則由華懋以24.75億元中標，每呎樓面地價超過5,692元，亦高於市場估計上限18%。這些亮眼的成交價不僅表明市場需求回暖，更加說明了發展商對未來的信心明顯增強。

剛剛批出的九龍佐敦谷彩興路住宅地的推售策略也延續了前兩塊地的成功，由信和置業(083)夥拍鷹君集團(041)合組財團以16.1億元，力壓其餘7財團奪標，每方呎樓面地價約4,339元，中標價符合市場預期。此地皮共截收8份標書，當中大部分都是大型發展商，顯示發展商對未來的信心明顯增強。考慮到去年8月屯門海珠路住宅地收8份標書、11月荃灣永順街住宅地收9份標書，反映賣地市場已漸趨穩定。 政府近日宣布了本財政年度第四財季的賣地計劃，將推出兩幅住宅地的招標，分別位於九龍牛頭角的彩霞道和香港筲箕灣的東大街。這兩幅地塊總計可提供約670伙的住宅單位，兩幅用地均位於成熟社區，交通便利，預計會廣受市場青睞。

牛頭角彩霞道項目靠近淘大花園及九龍灣港鐵站，地盤面積約33,713方呎，最高建築樓面面積可達30.03萬方呎。而筲箕灣東大街的項目與筲箕灣港鐵站相鄰，地盤面積約14,521方呎，最高可建樓面面積約14.53萬方呎。這地理位置不僅提高了住宅的供應量，還增強了居民的生活便利性。 展望今年，一手住宅市場顯著回暖，發展商對住宅前景的信心有所增強，庫存快速去化進一步推動了對土地儲備的補充需求，預計發展商將積極參與土地的收購，尤其是中小型地塊，因其相對較低的資金門檻和可控的風險將繼續吸引各類發展商的參與。

高力香港估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港