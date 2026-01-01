Hivemind資本與太保資管香港戰略合作

Hivemind Capital Partners是一家專注傳統市場與鏈上經濟相結合的全球投資集團。(資料圖片)

專注傳統市場與鏈上經濟相結合的全球投資集團Hivemind資本與中國太保投資管理(香港)(CPIC IMHK)建立戰略合作夥伴關係並成立一支現實世界資產(RWA)代幣化基金。 2021年成立的Hivemind Capital Partners是一家專注傳統市場與鏈上經濟相結合的全球投資集團，通過多元化投資策略配置機構資金，並構建技術基礎設施，以系統性、可持續且可擴展的方式助力資產與機構向區塊鏈生態遷移。 該計劃將Hivemind在數字資產市場累積的專業投資經驗與太保資管香港在RWA領域的市場領導地位、深厚的機構分銷網路以及現有在香港受監管的數位資產業務結合起來。該基金平台將在符合監管條件範圍內精選合規現實世界資產進行代幣化，擴大機構准入，並支援在嚴格的監管和風險管理標準下提供卓越的投資產品。

Hivemind將擔任該策略的投資管理人，在香港以外的離岸地區負責投資組合構建、風險管理和交易執行，太保資管香港將根據其現有的當地監管牌照支援在香港地區的投資顧問、分銷和機構投資者的溝通。同時，由太保資管香港擔任投資顧問的基金所孵化的RWA上鏈技術平台ThePAC公司預計將提供代幣化服務。兩家公司共同致力於將鏈上投資基礎設施與既定的資產管理實踐相結合，以提供透明、合規且機構化的代幣化投資產品。該基金平台的初始目標設為 5 億美元，具體金額將取決於市場條件、機構和其他非零售合格投資者需求以及相關監管部門批准。

Hivemind創始人Matt Zhang表示，現實世界的資產代幣化代表了傳統資產管理方式的應用演變。與太保資管香港這樣的世界知名金融機構及投資者合作，使其能夠將鏈上投資的專業知識與值得信賴的、擁有機構規模的分銷平台相結合，將更多資產引到鏈上，並擴大機構進入區塊鏈市場的機會。 太保資管香港總裁CG Zhou補充，通證化代表了一種改善機構資本部署和管理方式的新途徑。與Hivemind合作使集團能夠應用這項技術來提高投資透明度、效率和回報潛力，同時保持符合投資者期望的監管和治理標準。

此次合作反映出了機構投資人對傳統資產(尤其是私募資產)代幣化日益增長的需求。通過專注于合規先行的實踐標準和機構管道，此次業務合作將進一步推進全球金融市場的負責任RWA業務的大力發展，並吸引更多的機構投資者佈局這一領域。