香港IPO熱潮背後的隱憂

內地企業海外融資需求持續增長，香港作為連接內地與國際資本市場的重要橋樑，帶動港交所(388)業績實現強勁增長。然而，近期內地證監會監管政策的潛在變化，可能對港交所短期股價構成一定壓力。 受益於全球投資者對內地資產多元化的需求，以及內地創新科技企業上市熱潮，港交所2025年業績創下多項紀錄：全年平均每日成交額按年增長89.5%，達到2,498億元；全年現金市場成交額屢創新高，其中4月7日單日成交額達6,210億元，創歷史新高，全年更有五個交易日躋身歷史前十。

在首次公開發售(IPO)方面，港交所2025年重奪全球第一，全年共有119家公司上市，總籌資額高達2,858億元。其中，4宗IPO躋身全球前十，突顯香港作為國際融資中心的地位。隨著上市制度持續優化，例如第18A章及第18C章上市準則，新經濟公司佔比超過三分之二，主要來自新能源、人工智能(AI)和生物科技等領域。這得益於內地企業轉向香港上市的趨勢，以及港交所的產品多元化策略。 集團2025年第三季度收入達77.8億元，衍生品市場表現同樣強勁，期貨及期權交易量顯著增長，反映全球投資者對內地資產對沖需求的增加。

上周五，海外媒體(包括彭博社)報道，內地證監會正考慮收緊內地企業在香港發行H股的準則。市場消息指，由於去年海外集資熱潮引發對交易質量的擔憂，中證監計劃提高監管和合規門檻，包括設定最低市值限制，並對已公開發售的中國公司尋求香港雙重上市加強審查。雖然相關措施尚未正式公布，但這一潛在變化可能影響內地企業赴港上市的管道。 中證監於2023年引入備案制，簡化海外上市程序，鼓勵科技企業赴港融資。但2025年內地IPO數量翻倍(達115宗)，加上香港IPO市場復甦，個別新股上市首日升幅動輒超過一倍，某程度上反映市場已逐漸出現過熱跡象。

報道指出，收緊措施並非針對H股上市本身，而是旨在提升交易質量，而非全面禁止。事實上，2025年內地企業赴港上市佔比高達三分之二，若上述消息最終落實，可能延長審批時間，影響今年上市管道。 香港重奪全球IPO冠軍，很大程度上得益於其靈活的上市規則，特別是針對未盈利生物科技及創新科技公司的第18A章和第18C章。這兩個章節(連同相關規則)構成了香港吸引高潛力公司的核心機制，允許盈利基礎較薄弱但前景可觀的公司上市，從而吸引全球資本。

首先，第18A章(生物科技公司上市規則)於2018年引入，專門針對尚未盈利的生物科技企業。申請人需至少有兩年營運記錄、預期市值不低於15億元，並至少有一項核心產品進入第二階段臨床試驗。該章豁免傳統盈利要求，轉而強調研發投資和專利潛力。這一創新使香港成為全球生物科技IPO熱點，2025年多宗生物科技上市(如癌症治療和基因療法公司)貢獻了顯著的IPO總額。 此外，第18C章(專門科技公司上市規則)於2023年3月31日生效，涵蓋五大專門科技行業：新一代資訊科技、先進硬件、先進材料、新能源及環保、新食品及農業科技。該章節分為商業公司和預商業公司兩類。商業公司需有至少三個財政年度記錄、最近一年收入至少2.5億元、預期市值不低於60億元；預商業公司則需市值達100億元以上，並證明研發投資佔市值15%以上。這一規則特別適合AI、半導體和機器人等領域的公司，即使尚未盈利，也可憑藉前景上市。

上述準則的共同點是大幅放寬盈利門檻，但也帶來另一個問題：這些公司何時能夠實現盈利？當市場風險偏好改變時，處於虧損狀態的公司股價往往會面臨較大下跌壓力。 儘管這些規則為市場注入活力，但通過第18A章和第18C章上市的企業盈利基礎較薄弱，存在較高失敗風險。生物科技公司常面臨臨床試驗失敗、監管延遲或競爭加劇；創新科技公司(如AI初創)則高度依賴持續融資，一旦市場波動，可能導致股價和市值大幅回落。 然而，近期金融市場對生物科技股及科技類股份趨之若鶩。投資者更注重長期前景而非當前盈利，尤其在AI、半導體和機器人領域。全球AI熱潮下，這些公司市值屢創新高，2025年科技股平均回報超過40%。

兩星期前，上海、深圳和北京交易所經中證監批准，將融資保證金比例從80%上調至100%。這一調整逆轉了2023年8月的寬鬆政策(當時降至80%以刺激交易)，僅適用於新合約，旨在降低槓桿、保護投資者並維持市場長期穩定。 上述調控反映中證監降溫的決心：融資規模自2023年低位穩步增長，近期活躍度明顯上升，需要進行反週期調整。結合可能收緊的來港上市政策，這些措施雖然不會即時減慢新股上市進度，或多或少會對未來新股上市定價，以及以及認購反應帶來顯著降溫效果。

若中證監出招收緊企業來港上市， 新股市場亢奮情緒或將有所降溫， 對港交所股價帶來短暫調整壓力。