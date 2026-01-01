上周A股在4,100點上方窄幅震盪，單就指數而言可謂是波瀾不驚，但是在指數平淡的背後，寬基ETF卻每天都呈現出大幅流出的態勢。從每日分時走勢看，指數但凡出現上漲勢頭，上證指數漲幅超過20點，主要寬基ETF就一定會出現大手筆砸盤，使得指數快速跳水。算上前一周的最後兩個交易日，這種流出已連續7天，流出金額超過4,000億元人民幣。雖然沒有官宣，但市場公認這非某隊莫屬，那麼，某隊這麼做的目的是甚麼？會不會在它減完之後繼續出利空打壓市場？這成為上周乃至周末的熱門話題之一。

我想，目的無非是兩個：一是獲利了結。去年4月7日開始的救市，入市成本在3,200點附近，如今指數已4,100點，救市任務早已完成且盈利豐厚，適當獲利了結，即可壓制市場過熱氛圍，同時也為未來可能的黑天鵝重新準備子彈；二是調整市場上升斜率，抑制快牛瘋牛，關於這點，我上周已經聊過，不再重複。無論是哪一種，都尚未能改變市場認為高層希望「慢牛」的預期。因此，雖然猜測爭議不斷，但市場情緒在短暫慌張之後迅速恢復，上證指數甚至走出小圓弧的底部形態，如果未來哪天，某隊結束砸盤，封印解除之後，市場會不會再次往上？我覺得這種可能性還是不小的。

熱點方面，由於某隊減持的主要是滬深300ETF，該指數的權重股走勢疲弱。除此之外，市場熱點還是非常活躍的，既有「馬年信馬」的馬斯克Space X鏈，也有認為供給出清，行業可能困境反轉的化工股，甚至上周遭受重創的AI應用和商業航太，也在本周出現明顯反彈。本周是上市公司業績預告的最後一周，按照以往春季躁動慣例，預告期結束後，小票會大幅跑贏市場。所以，操作上還是盡量規避大票。