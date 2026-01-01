香港更需要105動力

2007年，友人何民傑成立了107動力，以「減少稅金、善用公帑、簡政便民」為宗旨，名稱源自基本法第107條，要求香港政府量入為出、收支平衡和避免赤字。同意，傳統主流意見之下的所謂「大市場、小政府」，小政府就是稅金收入少的政府。芝大元老佛利民卻在上世紀提醒大家，政府往往可透過通脹等非徵稅方式增加收入，於是開支比收入更可靠反映政府規模。然而，過去半個世紀的證據顯示，政府開支已不足以反映其規模。1987年出版的《危機與利維坦：美國政府擴充的關鍵時期》，經濟史學家希格斯(Robert Higgs)提醒我們，政府規模的持續成長主要透過一系列真實或被誇大的國家危機推動，每次危機爆發時，政府都會迅速擴大權力、增加支出、設立新機構，並實施各種管制措施。危機結束後，這些擴張僅部分退回，導致政府規模呈現「棘輪式」上升。當中，規管比稅收的「棘輪」更明顯：危機創造新機構與權力，危機結束後這些機構往往轉型或擴權，永久改變經濟運作方式。於是，管制少才是現代經濟體小政府的重要體現。

「特朗普簽署行政命令14192《透過去管制釋放繁榮》，目的是大幅削減聯邦監管負擔以促進經濟增長。他認為過度監管導致企業成本高昂、通脹加劇、生活成本上升、創新與就業受阻。透過『10-for-1』規則(每頒布一項新規定，廢除至少10項舊規定)及確保新監管總成本顯著低於零，降低合規支出、刺激經濟、提升能源獨立與國家競爭力，被視為『 讓美國再次偉大』的核心經濟政策。」

前特朗普政府的首席經濟師Casey Mulligan曾向我透露，美國人以為大多數管制都與環境保護有關，實際上醫療、金融、勞動、交通等領域的管制加起來是多於環保署所訂。另外，儘管行政機關新發布的規則數量在某些時期減少，但整體聯邦管制總量(包括獨立機構)與複雜度其實持續增長，因此公眾與政策制定者往往低估管制規模與累積效應。

回說香港。基本法115條列明：香港特別行政區實行自由貿易政策，保障貨物、無形財產和資本的流動自由。早前我卻分析過自2023年一年零兩個月的另類吸煙產品轉口禁令，不但即時蒸發了近3億美元，解禁後還導致每年至少2億美元經濟損失。沒有稅收亦不是開支，明顯違反自由貿易的禁令卻導致嚴重經濟損失。類似的市場管制，其實更根本地削弱基本法105條保障的私有產權：香港特別行政區依法保護私人和法人財產的取得、使用、處置和繼承的權利，以及依法徵用私人和法人財產時被徵用財產的所有人得到補償的權利。然而，不同削弱私有產權的市場管制涉及不同程度的經濟損失。香港需要105或115動力，關注稅金及公帑以外的管制成效。