封關啟幕重塑增長邏輯 海南美蘭空港成自貿港紅利核心受益標的

去年12月中旬，海南正式步入「全面封關」時代，「一線放開、二線管住、島內自由」的制度型開放框架開始落地。僅一周後，即12月24日，美蘭空港(357)披露，海南機場已完成收購其50.19%的內資股股權，並觸發全面要約收購。兩大事件疊加，預示著美蘭空港(357)正從區域性機場營運商，向自貿港核心基礎設施平台躍遷，其估值邏輯也隨之改變。 市場對其的認知，正從傳統的、以旅客吞吐量為核心的航空資產，轉向海南自貿港人流、物流、資金流交匯的核心節點，更是政策紅利與營運效率共振下的稀缺載體。換言之，它已從「運輸節點」進化為「制度接口」，成為海南自貿港極具確定性的受益標的。

自貿港建設以來，航空運輸業作為對外開放的「先行官」持續受益。海關推行「一次過檢」「無感通關」等智慧模式提升旅客的通關體驗與效率；最高水準的第七航權試點開放則為外資航空公司提供了新平台；15%的企業所得稅優惠更是進一步增強了海南的營商吸引力。 目前來看，這些政策並非紙面利好，而是已轉化為真實運力增量。截至2025年年底，美蘭空港營運的美蘭機場在2025年的航空公司總數達51家，國際及地區航線網路也在同步拓展，開通境外客運航線47條，覆蓋28個城市。

海南機場此次收購，不僅是資本層面的整合，更是戰略與資源層面的深度協同。其在機場營運、免稅商業、臨空產業開發方面的豐富經驗，有望助力美蘭空港從單一機場營運商，向「航空+商業+物流」綜合服務商轉型。 2021年年底，美蘭機場二期擴建項目正式投運，目前機場客流吞吐量正處於爬升階段。此外，持續新增的航線與前瞻規劃的三期擴建項目，為其長期增長鋪就了清晰路徑。值得注意的是，2026年元旦假期，美蘭機場出入境人員達1.6萬餘人次，年增率高達41.8%，國際客流加速釋放趨勢初顯。

離島免稅政策是海南自貿港最具吸引力的核心政策之一，而機場正是這一消費鏈條中的「黃金觸點」。據海口海關統計，2025年12月18日至2026年1月18日，海口海關共監管離島免稅購物金額人民幣50.2億元，年增率46.8%；購物人數77.2萬人次，年增率29.7%。 而美蘭空港免稅業務的核心優勢在於「場景獨佔+品類豐富」。具體來看，美蘭機場T1、T2航站樓免稅店總面積超1.8萬平方公尺，經營47類免稅商品，涵蓋超600個國際知名高端品牌。在封關紅利、品類擴容與股東賦能的三重驅動下，2026年免稅業務有望成為公司業績的增長引擎，改善整體利潤率。

封關不是終點，未來3至5年，隨著封關區域基礎設施完善及跨境金融政策深化，海南有望成長為全球重要旅遊消費與區域物流樞紐。 對於投資者來說，真正的機會不在於追逐短期客流反彈，而在於識別其商業模式的根本轉型。當前，美蘭空港已從「收過路費」的機場營運商，轉向「搭生態、做平台」的綜合服務商。未來幾年，隨著國際航線加密、免稅與物流業務縱深拓展，美蘭空港有望建構「航空+商業+臨空產業」的飛輪效應。 在開放紅利持續釋放的背景下，美蘭空港完全有機會實現業績和估值的「戴維斯雙擊」，值得長期關注。